Аман Тулеев не планирует снимать с себя полномочия губернатора Кемеровской области и намерен исполнять их до окончания срока в 2020 году, сообщили РИА Новости в главном управлении по работе со СМИ областной администрации.
Тулеев официально находится в отпуске с 22 мая. Его обязанности в этот период исполняет первый заместитель Владимир Чернов. Отсутствие губернатора на рабочем месте и на публике породило слухи о его возможной отставке. В среду пресс-служба Тулеева подтвердила, что ему сделали операцию на позвоночнике, он хорошо себя чувствует и проходит реабилитацию.
В администрации отметили, что Тулеев, несмотря на отпуск, следит за происходящим в регионе. Его заместители и отраслевые департаменты работают в штатном режиме, все запланированные ранее мероприятия проходят по графику.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможной отставке, заявив, что никаких кадровых решений в связи с этим не принималось.
Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году.
Комментарии
В небе пусть сверкает солнце, пусть в полях цветут сады. К нам вернулся наш Тулеев. Дорогой Амангельды!