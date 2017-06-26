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Новосибирск попал в десятку самых бюджетных российских направлений для туристов из Москвы. При составлении списка учитывалась стоимость перелета из российской столицы и обратно, а также проживание в гостиницах 3-4 звезды, пишет сайт KAYAK.ru.

Самым доступным направлением для москвичей оказался Санкт-Петербург. Стоимость перелета из Москвы в Северную столицу равна 6 324 рублям, однако проживание в отелях обойдется в 8 860 рублей за ночь. Вторую и третью строчку по стоимости перелета и проживания в отеле заняли Сочи (15 855) и Анапа (17 021).

Дорога в Новосибирск (восьмое место в списке) обойдется жителям Москвы в 19 148 рублей. При этом стоимость проживания в новосибирском отеле является одной из самых низких - 2 273 рубля. Таким образом, даже с учетом того, что перелет из Москвы в Санкт-Петербург дешевле более чем в три раза авиаперелета в Новосибирск, уже с третьей ночи отдых в городе на Оби окажется дешевле.

Самым дорогим направлением по стоимости перелета оказался Краснодар, занявший последнее место в рейтинге, - за билет нужно будет выложить 20 052 рубля. Одна ночь в этом городе стоит еще 5 712. Выходит, что всего за дорогу и один день в городе придется отдать 25 473 рубля.

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Региональный директор KAYAK в России и Польше Вера Першина отметила, что, несмотря на любовь россиян к заграничному отдыху, внутри РФ тоже есть много мест, которые нужно посетить. "И многие из них действительно стоят того, чтобы посвятить им свой летний отпуск", — добавила она.