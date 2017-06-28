Порадовать гостей необычным маленьким подарком — значит оставить у них только теплые и приятные воспоминания о торжестве. А если подарок не только красивый, но ещё и вкусный, то это приятно вдвойне. Отличным вариантом станет дизайнерский имбирный пряник, украшенный оригинальной ручной росписью от мастера, влюбленного в своё дело.

Имбирный пряник — древнейшее лакомство, сохранившееся до наших дней практически неизменным. Он традиционно ассоциируется с праздничным настроением. И дело не только в прекрасном сочетании вкусов сладкого мёда, терпкого имбиря и ароматных пряностей.

Пряникам придают самые затейливые формы, а художественная роспись — это вообще целое искусство. Красивый и ароматный имбирный пряник может стать не только необычным свадебным комплиментом, но и выступить в качестве приглашения на свадьбу.

Пряники очень эстетичны и могут быть использованы как элемент интерьера или украшение стола, а если на них написать имена гостей, то это станет самым оригинальным способом рассадки. Ну и, конечно же, вкусный имбирный пряник приятно разнообразит сладкий стол и будет прекрасно смотреться как топпер для свадебного торта.

В домашней кондитерской Miss Cinnamon выполнят любую самую смелую задумку. Пряники выпекаются только из натуральных, отборных продуктов и расписываются вручную по индивидуальному заказу.

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Домашняя кондитерская Miss Cinnamon

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