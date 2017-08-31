Аппарат Алтайского краевого Заксобрания изменит структуру. Положение об аппарате было принято на сессии АКЗС в четверг, 31 августа. Казалось бы, этот внутренний документ не имеет большого значения. Однако некоторые депутаты уверяют: это может привести к политическому дисбалансу.
До этого дня в аппарате АКЗС было несколько отделов:
экспертно-правовое управление, организационное управление,
общий отдел,
отдел по вопросам государственной службы и кадров,
отдел по взаимодействию с представительными органами местного самоуправления,
отдел бухгалтерского учета и отчетности,
информационно-аналитический отдел,
отдел пресс-службы,
сотрудники комитетов (в АКЗС семь комитетов),
помощник главы АКЗС и помощник заместителя главы АКЗС,
непосредственно руководитель аппарата.
Всего 86 человек.
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Теперь в один отдел будут объединены пресс-служба, информационно-аналитический отдел, сюда же добавится отдел информационных технологий, а отдел по взаимодействию с представительными органами МСУ включат в состав оргуправления и добавят к ним антикоррупционный отдел.
Новая структура аппарата будет выглядеть так:
- Руководитель аппарата.
- Помощники (советники) председателя и зампреда АКЗС.
- Специалисты постоянных комитетов АКЗС.
- Структурные подразделения: информационно-аналитическое управление; организационное управление; экспертно-правовое управление; отдел бухгалтерского учета и отчетности; отдел по вопросам государственной службы и кадров; общий отдел.
Утверждать внутреннее структурирование подразделений аппарата АКЗС и его руководителя будет председатель регионального парламента.
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Не согласны с предложенным раскладом во фракции "Справедливая Россия". Как пояснил корреспонденту ИА "Амител" руководитель фракции Александр Молотов, у эсеров есть две принципиальные правки. Все изменения в структуру аппарата и кандидатуру главы аппарата надо утверждать на сессии решением депутатов, а не лично спикером парламента, как предлагается разработчиками проекта.
"АКЗС — это коллегиальный орган. Аппарат и непосредственно его руководитель должны работать на весь депутатский корпус, а не на одну партию и конкретных депутатов", — пояснил Молотов.
И добавил, что если эти вопросы будет решать единолично председатель АКЗС (Александр Романенко, лидер "Единой России" в Алтайском крае — прим.ред.), то никакого баланса политических сил и учёта мнения представителей других партий при их рассмотрении не будет.
С позицией "СР" согласились представители всех оппозиционных фракций: коммунисты и либерал-демократы.
Так, глава фракции ЛДПР Владимир Семенов считает, что принимаемая структура не прозрачна. Он сравнил ее с "шедевром Малевича — картиной "Черный квадрат".
Все изменения приняты при новом главе аппарата — Инне Казанцевой. Она пояснила, что действующая структура аппарата складывалась в течение пяти-шести созывов и требует корректировок. За это время изменилось законодательство, у парламента появились новые полномочия, некоторые функции разных отделов дублируются.
А председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов с депутатами, высказавшими претензии, категорически не согласился.
"Никакой тайны в структуре нет. Руководитель аппарата всегда назначался председателем. Не надо политизировать эту должность", — сказал он в беседе с корреспондентом ИА "Амител" .
В итоге положение было принято решением большинства. Большинство в АКЗС — "Единая Россия".
Комментарии
Да Романенко это паук, тихо просидевший в углу всю жизнь. Ему нельзя давать власть, одуреет.
Когда в борделе не идут дела, то переставляют не кровати.