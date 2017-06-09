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Как и зачем работает Алтайское краевое Законодательное Собрание?

, ИА "Амител"
Рассказываем главное об АКЗС

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru


Депутаты — слуги народа. Все слышали это выражение и активно им пользуются, особенно часто с негативной коннотацией. Но знаете ли вы, какие права и обязанности есть у депутатов, как они принимают законы, получают ли заработную плату? ИА "Амител" подготовило спецпроект-справку "Гид по АКЗС", где рассказывает о главном и единственном законодательном органе региона — Алтайском краевом Законодательном Собрании. Кое-что из проекта в нашем "Вопросе-ответе".

1
Что такое АКЗС?

АКЗС — Алтайское краевое Законодательное Собрание. Сегодня это высший законодательный орган государственной власти Алтайского края.

Первые депутатские советы появились на Алтае в 1917 году. В Барнауле он назывался Советом солдатских депутатов. Однако уже после Октябрьской революции Советы превращаются в органы государственной власти и управления. В 1939 году состоялись первые выборы в Алтайский краевой Совет депутатов трудящихся.

Примерно тогда и был заложен принцип работы законодательного органа: по всему краю избирались депутаты, которые затем периодически собирались на заседания и принимали важные для Алтая решения. К 70-м годам это был уже краевой Совет народных депутатов. В 1994 году законодательный орган стал именоваться Алтайским краевым Законодательным Собранием, с 2000-го по 2008-й — Алтайским краевым Советом народных депутатов и, наконец, снова АКЗС.

2
Кто входит в АКЗС?

АКЗС — это собрание депутатов. В седьмом созыве (2016 — 2021 годы работы) 67 депутатов (еще одно, 68-е депутатское место пока свободно, довыборы состоятся 10 сентября 2017 года).

Каждый депутат входит в одну из четырех фракций (постоянное депутатское объединение):

  • "Единая Россия" — 44 депутата
  • ЛДПР — 9 депутатов
  • КПРФ — 8 депутатов
  • "Справедливая Россия" — 6 депутатов

По фракциям депутаты делятся не просто по желанию. В большинстве случаев именно от этой партии депутат и прошел в АКЗС на выборах. Хотя в седьмом созыве есть примеры, когда народный избранник проходил от "Справедливой России", а потом переходил к "Единой России".

Также каждый депутат входит в какой-то из комитетов, а их в АКЗС семь:

  • Комитет по правовой политике
  • Комитет по местному самоуправлению
  • Комитет по бюджету и налогам
  • Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству
  • Комитет по аграрной политике и природопользованию
  • Комитет по здравоохранению и науке
  • Комитет по социальной политике.

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3
Что может делать АКЗС?
  • Принимать Устав (Основной Закон) Алтайского края и вносить изменения к нему в краевой бюджет, бюджет ТФОМС, законы для региона.
  • Устанавливать региональные налоги и сборы, порядок их взимания (транспортный налог, налог на имущество организаций), дату и порядок проведения референдума и выборов (уровня АКЗС, губернаторских), систему органов исполнительной власти Алтайского края, административно-территориальное устройство региона.
  • Контролировать исполнение краевых законов, соблюдение порядка распоряжения собственностью Алтайского края.
  • Утверждать стратегию социально-экономического развития Алтайского края.
  • Согласовывать кандидата на должность прокурора Алтайского края, назначать на должности и освобождать от должности отдельных должностных лиц Алтайского края.
  • Принимать решение о недоверии губернатору Алтайского края.
  • Выходить с законодательной инициативой на федеральный уровень, обращаться в федеральные органы государственной власти.
4
Кто может предлагать новые законы и вносить поправки в действующие (субъекты законодательной инициативы)?:
  • Депутаты, комитеты, фракции АКЗС
  • Губернатор Алтайского края
  • Правительство Алтайского края
  • Прокурор Алтайского края
  • Избирательная комиссия Алтайского края
  • Представительные органы муниципальных образований (местные думы и советы депутатов)
  • Члены Совета Федерации от Алтайского края
  • Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае
  • Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае
  • Алтайское краевое объединение организаций профсоюзов
  • Избиратели региона (краевая народная законодательная инициатива).

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5
Как попасть на прием к депутату?

Парламентский центр (здание АКЗС) находится по адресу: Барнаул, ул. Анатолия, 81 (тел.: (3852) 29-40-12, факс (3852) 35-38-58, E-mail: info@akzs.ru). Попасть в него можно только по паспорту, пропуску или по аккредитации на определенное мероприятие.

Чтобы попасть на прием к конкретному депутату, надо записаться на прием. График приема депутатов можно посмотреть здесь. Запись ведется по телефону (номера ниже) или через электронную почту (priem@akzs.ru).

Записаться к депутату можно в отделе приема граждан АКЗС — (3852) 29-40-45

Записаться к депутату "Единой России" — (3852) 29-40-95
"Справедливой России" — (3852) 29-40-28
КПРФ — (3852) 29-40-88
ЛДПР — (3852) 29-41-10

Более подробную информацию обо всех депутатах смотрите здесь.

Также можно составить на сайте АКЗС электронное обращение по ссылке (анонимные обращения не рассматриваются).

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.06.2017 07:13
Пионер

Ни одного сколь-нибудь приличного лица.

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