Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru
Депутаты — слуги народа. Все слышали это выражение и активно им пользуются, особенно часто с негативной коннотацией. Но знаете ли вы, какие права и обязанности есть у депутатов, как они принимают законы, получают ли заработную плату? ИА "Амител" подготовило спецпроект-справку "Гид по АКЗС", где рассказывает о главном и единственном законодательном органе региона — Алтайском краевом Законодательном Собрании. Кое-что из проекта в нашем "Вопросе-ответе".
АКЗС — Алтайское краевое Законодательное Собрание. Сегодня это высший законодательный орган государственной власти Алтайского края.
Первые депутатские советы появились на Алтае в 1917 году. В Барнауле он назывался Советом солдатских депутатов. Однако уже после Октябрьской революции Советы превращаются в органы государственной власти и управления. В 1939 году состоялись первые выборы в Алтайский краевой Совет депутатов трудящихся.
Примерно тогда и был заложен принцип работы законодательного органа: по всему краю избирались депутаты, которые затем периодически собирались на заседания и принимали важные для Алтая решения. К 70-м годам это был уже краевой Совет народных депутатов. В 1994 году законодательный орган стал именоваться Алтайским краевым Законодательным Собранием, с 2000-го по 2008-й — Алтайским краевым Советом народных депутатов и, наконец, снова АКЗС.
АКЗС — это собрание депутатов. В седьмом созыве (2016 — 2021 годы работы) 67 депутатов (еще одно, 68-е депутатское место пока свободно, довыборы состоятся 10 сентября 2017 года).
Каждый депутат входит в одну из четырех фракций (постоянное депутатское объединение):
- "Единая Россия" — 44 депутата
- ЛДПР — 9 депутатов
- КПРФ — 8 депутатов
- "Справедливая Россия" — 6 депутатов
По фракциям депутаты делятся не просто по желанию. В большинстве случаев именно от этой партии депутат и прошел в АКЗС на выборах. Хотя в седьмом созыве есть примеры, когда народный избранник проходил от "Справедливой России", а потом переходил к "Единой России".
Также каждый депутат входит в какой-то из комитетов, а их в АКЗС семь:
- Комитет по правовой политике
- Комитет по местному самоуправлению
- Комитет по бюджету и налогам
- Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству
- Комитет по аграрной политике и природопользованию
- Комитет по здравоохранению и науке
- Комитет по социальной политике.
Смотрите также: Кто в парламенте Алтайского края главный? Инфографика
- Принимать Устав (Основной Закон) Алтайского края и вносить изменения к нему в краевой бюджет, бюджет ТФОМС, законы для региона.
- Устанавливать региональные налоги и сборы, порядок их взимания (транспортный налог, налог на имущество организаций), дату и порядок проведения референдума и выборов (уровня АКЗС, губернаторских), систему органов исполнительной власти Алтайского края, административно-территориальное устройство региона.
- Контролировать исполнение краевых законов, соблюдение порядка распоряжения собственностью Алтайского края.
- Утверждать стратегию социально-экономического развития Алтайского края.
- Согласовывать кандидата на должность прокурора Алтайского края, назначать на должности и освобождать от должности отдельных должностных лиц Алтайского края.
- Принимать решение о недоверии губернатору Алтайского края.
- Выходить с законодательной инициативой на федеральный уровень, обращаться в федеральные органы государственной власти.
- Депутаты, комитеты, фракции АКЗС
- Губернатор Алтайского края
- Правительство Алтайского края
- Прокурор Алтайского края
- Избирательная комиссия Алтайского края
- Представительные органы муниципальных образований (местные думы и советы депутатов)
- Члены Совета Федерации от Алтайского края
- Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае
- Алтайское краевое объединение организаций профсоюзов
- Избиратели региона (краевая народная законодательная инициатива).
Читайте также: Перебьетесь: жителей Алтайского края лишили возможности принимать законы
Парламентский центр (здание АКЗС) находится по адресу: Барнаул, ул. Анатолия, 81 (тел.: (3852) 29-40-12, факс (3852) 35-38-58, E-mail: info@akzs.ru). Попасть в него можно только по паспорту, пропуску или по аккредитации на определенное мероприятие.
Чтобы попасть на прием к конкретному депутату, надо записаться на прием. График приема депутатов можно посмотреть здесь. Запись ведется по телефону (номера ниже) или через электронную почту (priem@akzs.ru).
Записаться к депутату можно в отделе приема граждан АКЗС — (3852) 29-40-45
Записаться к депутату "Единой России" — (3852) 29-40-95
"Справедливой России" — (3852) 29-40-28
КПРФ — (3852) 29-40-88
ЛДПР — (3852) 29-41-10
Более подробную информацию обо всех депутатах смотрите здесь.
Также можно составить на сайте АКЗС электронное обращение по ссылке (анонимные обращения не рассматриваются).
Комментарии
Ни одного сколь-нибудь приличного лица.