Что такое АКЗС?

АКЗС — Алтайское краевое Законодательное Собрание. Сегодня это высший законодательный орган государственной власти Алтайского края.

Первые депутатские советы появились на Алтае в 1917 году. В Барнауле он назывался Советом солдатских депутатов. Однако уже после Октябрьской революции Советы превращаются в органы государственной власти и управления. В 1939 году состоялись первые выборы в Алтайский краевой Совет депутатов трудящихся.

Примерно тогда и был заложен принцип работы законодательного органа: по всему краю избирались депутаты, которые затем периодически собирались на заседания и принимали важные для Алтая решения. К 70-м годам это был уже краевой Совет народных депутатов. В 1994 году законодательный орган стал именоваться Алтайским краевым Законодательным Собранием, с 2000-го по 2008-й — Алтайским краевым Советом народных депутатов и, наконец, снова АКЗС.