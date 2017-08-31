Ежегодно в Алтайском крае угоняют и похищают транспортные средства. Большинство ночных преступлений происходит во дворах спальных районов, а также на стоянках возле ресторанов и ночных развлекательных заведений. Самый криминогенный период – с двух до пяти часов ночи.

Дай покататься



Безусловно, для любого автовладельца вероятность не найти свою машину в том месте, где он ее оставил, является серьезным потрясением. Но все-таки угон автомобиля – более щадящий вариант для нервной системы. Ведь под таким преступлением понимают неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Преступник временно пользуется авто без разрешения владельца, но при этом у него нет задачи продать либо разукомплектовать его.

Читайте также: Названы самые дорогие автомобильные угоны в России в 2017 году

Как правило, угоны совершают молодые люди, чтобы покататься или доехать до нужного места, а впоследствии бросают "железного коня" где-нибудь в дачных поселках или на окраине населенного пункта. Горячая пора для таких преступлений – период с начала мая по конец сентября. И связано это с тем, что летом молодежь ничем не занята и предоставлена сама себе. При этом многие жители уезжают на дачу, а свое имущество оставляют во дворах без присмотра.



За семь месяцев 2017 года в регионе было зафиксировано 317 фактов угона транспортных средств, из них 295 автомобилей. В суд направлено 224 уголовных дела.

"Чаще всего в нашем регионе угоняют общедоступные автомобили отечественного производства, начиная от ВАЗ-2101 и заканчивая ВАЗ-2112. Больше всего пользуются спросом "пятерки", "шестерки", "семерки". Среди иномарок — Toyota Ipsum, Mitsubishi Lancer. В деревнях берут "покататься" мотоциклы "Юпитер", "Планета", "ИЖ", которые зачастую владельцы оставляют в свободном доступе на улице либо в ограде без запирающих устройств. При этом процент раскрываемости таких преступлений составляет 100% ввиду очевидности виновных и наличия свидетелей", — рассказывает начальник отдела по раскрытию краж и угонов транспортных средств управления уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю, подполковник Вячеслав Литвинов.

Воры с высшим образованием

И если в случаях с угонами молодыми ребятами зачастую движет юношеский максимализм, то для людей, которые занимаются кражами авто, это совсем не шалости. При этом с каждым годом преступники становятся все профессиональнее и изобретательнее. Их портрет изменился вместе с эволюцией автопромышленности, которая развивается бешеными темпами.

"Все чаще в составе преступных групп встречаются выпускники политехнических вузов, и не только алтайского. К нам приезжают "гастролеры" с высшим образованием из Томска и Новосибирска. К сожалению, знание техники в этом случае дает негативные плоды. Современные автомобильные технологии защиты автомобиля от кражи развиваются вместе с технологиями, которые призваны отключать сигнализацию в автомашинах", — рассказывает Вячеслав Литвинов.

Под кражей автомобиля (ст.158 УК РФ) подразумевается тайное хищение, которое осуществляется с целью завладения транспортным средством. Преступник в корыстных целях похищает автомобиль, затем нелегально сбывает его либо сдает на разбор.

Буквально месяц назад сотрудники уголовного розыска задержали группу из Томска, которая продавала в наш регион машины с установленными маяками gsm-слежения. Спустя несколько дней после сделки с помощью маяка они отслеживали местонахождение транспортного средства. Машину беспрепятственно открывали, заводили вторым ключом и уезжали. На сегодняшний день в полиции располагают информацией о трех фактах хищения. На последнем группу удалось задержать.

"При покупке автомобиля следует обращать внимание на ключи. С завода машина выпускается традиционно с двумя комплектами ключей. Если ключ только один либо их два, но один из них дубликат, сразу поменяйте сигнализацию", — рекомендует сотрудник уголовного розыска.

За семь месяцев 2017 года было заявлено о краже 147 транспортных средств, из них 57 автомобилей. В суд направлено 62 уголовных дела.

По мотивам фильма

Но на преступления решаются не только люди с высшим образованием. Вячеслав Литвинов до сих пор в подробностях помнит случай, который произошел несколько лет назад в Барнауле. Тогда на хищение Mercedes-Benz стоимостью 3 миллиона 200 тысяч рублей решились три человека, которые отбывали наказание в исправительной колонии. Реализовать задуманное они хотели по мотивам фильма "Угнать за 60 секунд".

По очереди освободившись из колонии, они встретились и нашли интересующее их авто. Хозяйке они представились по телефону как сотрудники автоцентра. Ей сообщили, что хотят купить дорогой автомобиль для нужд автосалона. Девушка приехала к зданию автоцентра на Павловском тракте, там ее встретил молодой человек и доброжелательно предложил пройти в здание выпить кофе, пока будет осматриваться автомобиль. В это время злоумышленник сел за руль и уехал. Спустя два дня, соблюдая всю конспирацию, злоумышленники позвонили из таксофона и предложили хозяйке за выкуп вернуть ее же авто. В противном случае они грозились продать его в Казахстан на запчасти. В итоге все участники группы были задержаны с поличным. Двое из них получили реальные сроки, третий участник — условный.

Трактора и мотоциклы

Помимо автомобилей, в Алтайском крае активно воруют мототехнику (мопеды, мотоциклы, гидроциклы, снегоходы, квадроциклы и иную технику с объемом двигателя от 50 до 120 кубических сантиметров). За обозначенный период было зарегистрировано 70 таких преступлений, из них удалось раскрыть 28. Чаще всего выбор преступников в этом сегменте падает на мотоциклы и мопеды. Известно в этом году о хищении двух дорогих мотоциклов стоимостью более 400 тысяч рублей. В обоих случаях технику похитили из гаражей.

Также есть факты краж и крупной спецтехники. Но, как показывает практика, ее хищение на территории Алтайского края по большей части связано с несостоятельностью юридических либо физических лиц, оформивших на себя кредитные обязательства. Из-за того, что они не могут совершать выплаты по договору, решаются на действия, связанные с мошенничеством. Грубо говоря, заявляется о краже техники, впоследствии она обнаруживается, и происходит переквалификация уголовных дел. Виновные лица привлекаются к уголовной ответственности (ст. 306 УК РФ) за заведомо ложный донос. И если были получены страховые выплаты, то наступает действие статьи за "мошенничество в особо крупном размере".

На что спрос?

В этом году среди дорогих авто спросом у преступников пользуются такие автомобили, как Toyota Land Cruiser 200, Nissan Patrol и Nissan Murano, Mitsubishi Outlander, Toyota Highlander. Сотрудникам полиции в 2017 году удалось раскрыть пять краж таких автомобилей.

В апреле алтайским сотрудникам уголовного розыска удалось задержать межгосударственную преступную группу, которая специализировалась на Toyota RAV4, Nissan Murano 2011-2014 годов выпуска. Месяц назад по этой группе удалось вернуть в Барнаул Nissan Patrol, похищенный в июле 2015 года напротив ТЦ "Европа". Помимо этого, в 2017 году группа совершила кражи автомобилей Nissan Murano и Toyota Highlander в Индустриальном и Центральном районах Барнаула.

На данный момент им инкриминируется кража трех авто, и это только по Барнаулу. Также группа проверяется на причастность к кражам в Кемерово и Новосибирске.

Читайте также: Автоворы в Алтайском крае стали чаще угонять старые автомобили

Но исчезают не только дорогие иномарки. Есть злоумышленники, которые специализируются на подержанных автомобилях "средней руки". Такие машины становятся "донорами" запчастей, которые ощутимо подорожали. Тем более что владельцы недорогих автомобилей, как правило, не устанавливают сложные охранные комплексы.

Что сделать, чтобы машину не украли, и как не купить криминальное авто?

Как отмечают сотрудники полиции, на сегодняшний день украсть можно любое транспортное средство. Тем не менее существуют некоторые способы, позволяющие уменьшить риск угона автомобиля. Помните, что, несмотря на наличие у большинства угонщиков специальных средств для угона, злоумышленники выбирают тот, который легче всего украсть, с наименьшим риском быть пойманным.

У специалистов, работающих с системами защиты автомобиля, существует понятие "тройной защиты". Оно включает в себя современную сигнализацию, иммобилайзер и замок капота – обязательные составляющие охранного комплекса. Также продаются штыри на руль и в коробку передач, которые без открытия блокируют эти устройства.



"Хорошо зарекомендовали себя дополнительные средства защиты, оснащенные gsm модулем, метками, так называемые иммобилайзеры. Они не позволяют осуществить запуск двигателя. Поэтому, помимо штатного иммобилайзера, желательно устанавливать еще и дополнительный. Лучше, чтобы он не просто не давал завести машину, а позволял защитить ее от захвата", — советует Литвинов.

При покупке подержанного автомобиля обязательно поменяйте все замки и противоугонные устройства, а также проверьте состояние и емкость аккумулятора, питающего в том числе и охранную систему. Перепрограммируйте код кнопки выключения сигнализации из салона – по умолчанию он остается штатным.



Не устанавливайте на стекла наклейки, прилагающиеся к сигнализации, облегчая тем самым работу угонщикам. Не оставляйте машину у кинотеатров, спортивных залов, ночных клубов, ресторанов – этим вы даете понять злоумышленникам, что будете отсутствовать длительное время. Парковка в ближайшем дворе более безопасна, но лучше всего оставлять автомобиль в гараже либо на охраняемой стоянке.

При этом от покупки автомобиля криминального происхождения никто не застрахован. Зачастую у машин полностью перебиваются узлы и агрегаты. У рамных автомобилей типа Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi L200 может полностью заменяться рама. Грубо говоря, приобретают разбитое авто, "биток" на языке профессионалов, и документы от него. На эту раму ставится похищенный кузов и реализуется уже как честный.

"В этом случае себя можно обезопасить, если вы будете осуществлять полную экспертизу авто, но это займет время", — объясняет Литвинов.

Также не стоит покупать автомобиль, который за месяц перепродали 5-6 раз. Перед сделкой на специализированном сайте Drom.ru не лишним будет запросить в разделе сведений об автомобиле отчет ГАИ (услуга платная). Распознать машину криминального хода можно также с помощью экспертизы в МРЭУ ГИБДД.

Если машина вызвала у вас какие-то сомнения, от покупки лучше отказаться. Слишком низкая цена тоже должна настораживать. Сэкономив какие-то 30-50 тысяч, потом можно много раз пожалеть.