Среда, 1 Ноябрь, 05:54

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,12
€ 67,64
-1°
Обь
117см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Amic.ru 18 летОсенние каникулы-2017Народный знак качества-2017
Новости

Семьям, пострадавшим от взрыва газа в Рубцовске, выплатят по 10 тыс. рублей

, ИА "Амител"
В доме будут выполнены восстановительные работы

Фото: rubtsovsk.org

Семьям, пострадавшим от взрыва газа в Рубцовске, выплатят по десять тысяч рублей, сообщается на официальном сайте администрации города.

Как рассказал глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман, для этого семьям нужно написать заявление. Кроме этого, будут проведены восстановительные работы в доме.

Напомним,  взрыв бытового газа произошел в доме по улице Гвардейской 28 октября. В доме располагаются четыре квартиры. Официально по данному адресу зарегистрированы 11 человек, из них четверо детей. На момент взрыва в доме проживали девять человек.

Квартира, в которой произошел взрыв, и смежная с ней для проживания непригодны. Остальные квартиры пострадали меньше. Большинство жильцов этого дома проживают сейчас у своих родственников. Одна семья живет в своей квартире, где ей ничего не угрожает.

Специалисты уже провели обследование этого дома. Заключение будет готово через 7-10 дней. После окончания следственных действий начнут расчистку завалов.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Взрыв газа в Рубцовске
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

31.10.2017 14:30
- гость -

Позорники,там восстанавливать нечего(

0  0
31.10.2017 14:38
- гость -

10 тыс. рублей ??? Не много ли? Может 1000р хватит?

0  0
31.10.2017 14:45
- гость -

А вот у меня машина сломалась, может мне администрация тоже выпишет 10 тыс. рублей?
Или это мунициальное жилье было? Тогда я понимаю выплаты и недовольство суммой. А если это частная собственность, то какие могут быть претензии?

0  0
31.10.2017 14:52
- гость -

Государственная Дума, Совет Федерации и Счетная палата закупают элитный алкоголь за сотни тысяч рублей. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок, рассказал в Facebook московский журналист Александр Скворцов.

Российские депутаты, сенаторы и чиновники выбирают виски Блю Макаллан М Декантер, стоимость которого составляет 273 273 рубля за бутылку, следует из скринов документов, опубликованных Скворцовым. Кроме того, госучреждения закупают коньяк Тессерон Экстрем по цене 450 000 рублей. Бутылку белого вина брют Винтаж 2005 года готовы заплатить 91 139 рублей.

Самый дорогой пункт в списке — красное сухое вино Романе-Конти 2005 года за 1 509 145 рублей.

На сайте госзакупок отмечается, что алкоголь будет доставлен на ул. Охотный ряд, д. 1 (Госдума); ул. Большую Дмитровку, д. 26 (Совфед) и ул. Зубовскую, д. 2 (Счетная палата).

0  0
31.10.2017 14:57
Гость

Гостю 14.45. Вот если бы ты, не дай бог, конечно, не по своей вине лишился жилья, наверняка по-другому бы думал и говорил

0  0
31.10.2017 15:00
- гость -

я не спорю, что помогать нужно в таких ситуациях, я же не про нужность помощи говорю. И понятно, что сумма маленькая. Но нельзя возмущаться, если это, грубо говоря, акт доброй воли, а тебе не понравился его масштаб. Это все равно, что мне делают подарок, а я возмущаюсь, что могли бы и получше.

0  0
31.10.2017 15:01
- гость -

подводят к повсеместному страхованию жилья.

0  0
31.10.2017 15:03
- гость -

Страхование - вещь хорошая. Пора нам забывать про авось.

0  0
31.10.2017 15:05
- гость -

31.10.2017 15:01
- гость -

а как иначе?
если всем частным собственникам начнут возмещать убытки, то никакого бюджета не хватит.
вот смотрите, этот дом - частная собственность, а бюджет - это общак, в том числе за мой и ваш счет. почему за мой и ваш счет должны помогать частному собственнику?
тогда и мне помогите, у меня есть желание автомобиль поменять, но нехватает денег до желаемой модели.
застраховывайте и сохраняйте своё имущество.

0  0
31.10.2017 15:05
- гость -

14:57
Не по своей вине? А баллон газовый туда сам припрыгал? Или просто стоял и решил вдруг рвануть? 2 слова - Техника Безопасности!

0  0
31.10.2017 15:06
- гость -

Да, нужно самим отвечать за свое имущество. У нас, к сожалению, еще не изжилась привычка, что кто-то должен заботиться, а не ты сам о себе.

0  0
31.10.2017 16:08
- гость -

О чём прения?Там вина-то одного человека была,а пострадали 9-11 человек.Власти совсем припухли с такой "суммой" (

0  0
31.10.2017 16:41
- гость -

Лучший губернатор, выделил по 10.000 - не позорились бы, что такое 10к для людей которые потеряли жилище? -что можно купить на 10.000? снять на месяц квартиру в городе?

0  0
31.10.2017 16:55
- гость -

16:08
А по вашему нужно было по 2 миллиона выдать?
Так тогда все взрывать начнут и в новострой переезжать

0  0
31.10.2017 17:11
TAO

Браво господин Карлин, 10000 это просто плевок в лица пострадавших, интерестно сколько из бюджета он в москву отстегивает,

0  0
31.10.2017 17:47
- гость -

16:55
------------
Часть похоронят,а счастливые изувеченные в новострой переедут.Вы чего городите?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
05:52
Сенатор Щетинин предложил карать чиновников за бизнес в заповедниках 0
04:58
Учительницу оштрафовали на 1000 рублей за слово "дурак" на лбу ученика 0
03:08
Девушка на "минном поле" испытывает новейшую боевую экипировку "Ратник-2" 0
02:19
Госдума прокомментировала энергетический прогноз Чубайса 0
01:12
Алексей Панин снял клип с известной порноактрисой 0
00:59
Министр Топилин рассказал про три млрд рублей на зарплаты бюджетникам 0
23:48
Путин назвал безобразием ситуацию в сфере строительства в регионах 2
23:29
Депутат ГД назвал "шпингалетом" гаишника, посмевшего остановить его авто 0
23:14
Министр Орешкин получил 4000 резюме после объявления в Facebook 0
22:58
Ведущий без головы: британцам рассказали прогноз погоды на Хеллоуин 0
22:41
Щетинин предложил восстановить кооперацию между аграрными НИИ и вузами 0
22:26
Поставщикам ресурсов предложили самим оплачивать установку счетчиков 1
21:45
Скончался заслуженный артист России Алексей Самохвалов 1
21:28
Яровая предложила убрать посредников из системы коммунальных платежей 1
21:03
СМИ сообщили о смерти около 200 человек на ядерном полигоне в КНДР 0
20:36
Вандалы сломали шлагбаум на территории Нагорного парка в Барнауле 2
20:19
Директор департамента "Роснефти" погибла, упав с 12-го этажа 0
20:06
Губернатор Алтая возьмет в программу "85х85" только востребованные объекты 0
19:50
Конгресс оленеводов пройдет в Алтайском крае в следующем году 2
19:27
Расписание электричек в Алтайском крае изменилось с 30 октября 0
19:08
Коротко о главном: лучшие продукты Алтая, арест стрелка и ипотека
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 31 октября
18:50
Молодые березы высаживают на центральной аллее проспекта Ленина в Барнауле 4
18:26
Интуиция, пароль на телефон и ссоры: ученые назвали признаки измены мужа 0
18:03
3 сентября в России могут сделать праздником 11
17:50
Глав Чарышского и Суетского районов избрали в Алтайском крае 1
17:33
Движение на алтайской трассе Р-256 перекроют из-за военных 4
17:20
Пенсионер в Барнауле скончался, упав в шахту лифта в торговом центре 3
17:13
80 видов уголовных преступлений в России могут стать проступками 16
17:02
Лучшие алтайские продукты показали в Барнауле на выставке "АлтайПродМаркет" 6
16:54
Город-спутник Барнаула вновь возглавил Сергей Еремеев 0
16:42
Политтехнолог Ельцина ушел от Собчак 4
16:34
Алтайский омбудсмен рассказал, как борется за безбарьерную среду 1
16:22
Анфиса Чехова объяснила, на каких условиях пойдет в президенты 10
16:11
Суд отправил барнаульского стрелка под стражу 2
16:04
Житель Алтайского края убил ножом супругу на глазах своих детей 0
15:50
Что такое диагональная разметка и как изменились правила движения по кругу 4
15:36
Огоньки во второй раз зацвели на Алтае 2
15:25
Рубцовчанин угрожал врачу скорой помощи, идет проверка 7
15:13
Мужчину, собиравшего кедровые шишки на Дальнем Востоке, загрыз тигр 3
15:01
Алтай вошел в число популярных регионов для отдыха в ноябрьские праздники 9
14:50
Правительство намерено поддерживать тех, кто покупает электромобили 7
14:35
Шоссе Ленточный бор в Барнауле встало в пробку из-за аварии 5
14:24
Семьям, пострадавшим от взрыва газа в Рубцовске, выплатят по 10 тыс. рублей 16
14:13
Зима покажет: Сергей Дугин напомнил дорожникам Барнаула о гарантии качества 7
14:02
Новосибирские врачи спасли беременную женщину, попавшую в аварию на Алтае 20
14:00
Волшебство своими руками: как развить творческий потенциал ребенка 0
13:51
iPhone SE стал самым продаваемым смартфоном в России 0
13:36
Александр Карлин вошел в число лидеров национального рейтинга губернаторов 19
13:24
Австриец на машине с нацистской надписью расстрелял пожилых соседей 2
13:12
Мединский удивился низким сборам фильма "Матильда" 21

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.