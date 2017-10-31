Семьям, пострадавшим от взрыва газа в Рубцовске, выплатят по десять тысяч рублей, сообщается на официальном сайте администрации города.
Как рассказал глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман, для этого семьям нужно написать заявление. Кроме этого, будут проведены восстановительные работы в доме.
Напомним, взрыв бытового газа произошел в доме по улице Гвардейской 28 октября. В доме располагаются четыре квартиры. Официально по данному адресу зарегистрированы 11 человек, из них четверо детей. На момент взрыва в доме проживали девять человек.
Квартира, в которой произошел взрыв, и смежная с ней для проживания непригодны. Остальные квартиры пострадали меньше. Большинство жильцов этого дома проживают сейчас у своих родственников. Одна семья живет в своей квартире, где ей ничего не угрожает.
Специалисты уже провели обследование этого дома. Заключение будет готово через 7-10 дней. После окончания следственных действий начнут расчистку завалов.
Комментарии
Позорники,там восстанавливать нечего(
10 тыс. рублей ??? Не много ли? Может 1000р хватит?
А вот у меня машина сломалась, может мне администрация тоже выпишет 10 тыс. рублей?
Или это мунициальное жилье было? Тогда я понимаю выплаты и недовольство суммой. А если это частная собственность, то какие могут быть претензии?
Государственная Дума, Совет Федерации и Счетная палата закупают элитный алкоголь за сотни тысяч рублей. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок, рассказал в Facebook московский журналист Александр Скворцов.
Российские депутаты, сенаторы и чиновники выбирают виски Блю Макаллан М Декантер, стоимость которого составляет 273 273 рубля за бутылку, следует из скринов документов, опубликованных Скворцовым. Кроме того, госучреждения закупают коньяк Тессерон Экстрем по цене 450 000 рублей. Бутылку белого вина брют Винтаж 2005 года готовы заплатить 91 139 рублей.
Самый дорогой пункт в списке — красное сухое вино Романе-Конти 2005 года за 1 509 145 рублей.
На сайте госзакупок отмечается, что алкоголь будет доставлен на ул. Охотный ряд, д. 1 (Госдума); ул. Большую Дмитровку, д. 26 (Совфед) и ул. Зубовскую, д. 2 (Счетная палата).
Гостю 14.45. Вот если бы ты, не дай бог, конечно, не по своей вине лишился жилья, наверняка по-другому бы думал и говорил
я не спорю, что помогать нужно в таких ситуациях, я же не про нужность помощи говорю. И понятно, что сумма маленькая. Но нельзя возмущаться, если это, грубо говоря, акт доброй воли, а тебе не понравился его масштаб. Это все равно, что мне делают подарок, а я возмущаюсь, что могли бы и получше.
подводят к повсеместному страхованию жилья.
Страхование - вещь хорошая. Пора нам забывать про авось.
31.10.2017 15:01
- гость -
а как иначе?
если всем частным собственникам начнут возмещать убытки, то никакого бюджета не хватит.
вот смотрите, этот дом - частная собственность, а бюджет - это общак, в том числе за мой и ваш счет. почему за мой и ваш счет должны помогать частному собственнику?
тогда и мне помогите, у меня есть желание автомобиль поменять, но нехватает денег до желаемой модели.
застраховывайте и сохраняйте своё имущество.
14:57
Не по своей вине? А баллон газовый туда сам припрыгал? Или просто стоял и решил вдруг рвануть? 2 слова - Техника Безопасности!
Да, нужно самим отвечать за свое имущество. У нас, к сожалению, еще не изжилась привычка, что кто-то должен заботиться, а не ты сам о себе.
О чём прения?Там вина-то одного человека была,а пострадали 9-11 человек.Власти совсем припухли с такой "суммой" (
Лучший губернатор, выделил по 10.000 - не позорились бы, что такое 10к для людей которые потеряли жилище? -что можно купить на 10.000? снять на месяц квартиру в городе?
16:08
А по вашему нужно было по 2 миллиона выдать?
Так тогда все взрывать начнут и в новострой переезжать
Браво господин Карлин, 10000 это просто плевок в лица пострадавших, интерестно сколько из бюджета он в москву отстегивает,
16:55
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Часть похоронят,а счастливые изувеченные в новострой переедут.Вы чего городите?