Фото: Андрей Чурилов/barnaul.org
Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин
побывал накануне в парке "Изумрудный" и ознакомился с планами развития этой зеленой зоны, так любимой горожанами, но находящейся в весьма удручающем состоянии.
Во-первых, как сообщает пресс-центр мэрии, в ходе визита главы городской администрации в парк было неоднократно подчеркнуто, что никакого жилищного строительства здесь осуществляться не будет.
"В "Изумрудном" проведены подготовительные работы для дальнейшего обустройства. Нам интересно мнение представителей архитектурного сообщества, общественной палаты. Все вместе мы должны решить, как сделать парк максимально привлекательным", — отметил сити-менеджер, который посетил парк вместе с известными архитекторами, также высказавшимися по поводу развития данной территории.
Говоря о проекте возрождения парка, директор ООО АКБ "Инновация" Евгений Копылков подчеркнул: "Никакого жилищного строительства в парке не планируется". По его словам, в "Изумрудном" планируется продлить аллею, организовать место для проведения праздничных мероприятий с установкой новогодней елки, создать детский городок, спортивные площадки.
"Будет аллея для спокойного отдыха с фонтаном, красивым уголком для фотографирования. Нужна сценическая площадка для организации концертов, в том числе барнаульских музыкантов. Пруд будет сохранен. Для удобства горожан будет организована парковка для автомобилей, кафе", — добавил Евгений Копылков.
Архитектор Петр Анисифоров указал на необходимость того, чтобы парк был привлекателен для горожан всех возрастов.
Его коллега Александр Деринг подчеркнул, что необходимо учитывать исторический характер многих уголков "Изумрудного".
Председатель Общественной палаты Барнаула Владимир Лопаткин, в свою очередь, заметил: "Мы убедились, что все планы реновации парка нацелены на отдых, что никакого жилищного строительства не планируется. Успокоим барнаульцев, которые задают вопросы о дальнейшей судьбе парка".
Комментарии
Сами же и спалились. Как можно было проводить подготовительные работы не имея проекта? Получается , что проекта нет. Раз Дугин и архитекторы только думают как обустроить парк. Возникает вопрос какие подготовительные работы проводились? На основании какого проекта? К чему готовились площади? Не к строительству ли элитного жилья? А как только народ стал возмущаться, так решили перепрофилироваться. Нельзя отпускать данную тему. Пусть поставят стенд в парке на котором нарисуют проект будующих объектов парка, а потом уж проводят работы.
Значит застроят...
Это "Мяу" неспроста...
Хоспади , за что нам этого управленца еще на 5 лет ...
Живу рядом, практически каждый день ходим через парк, трети парка больше нет и еще очень интересный факт, когда велись "активные" работы (мое мнение что они специально тянулись до зимы, когда станет меньше людей ходить по парку и начать строительство) систематически преграждались дорожки в районе вырубки, складывалось кучи веток бревна и т.д. вопрос зачем??? мой ответ отучить людей ходить в том районе парка.
за что нам этого управленца еще на 5 лет
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Чтобы иметь право выбирать, нужно быть достойным этого. А пока скот пастуха не выбирает.
Тебя, скота, никто и не выберет
Углы парка оттяпали и застроили. И остальное застроят. Дугин-это Карлин-2. Проверять как асфальт на дорогах кладут, ничего не смысля в этом , не значит работать. Карлин тоже активный и чем активнее, тем нищее край. Дугин ещё наглее. И первый месяц своей деятельности на посту он отметил тем, что повысил себе зряплату. Обычный чинуша, ничего тяжелее рубля не поднявший в своей жизни.
Раньше знакомый в этом парке работал... с его слов на большую часть старых деревьев были бумаги на вырубку... но у предыдуших арендаторов не было средств на это
Так жаль... прям до слез...
да-да, строительная компания заходит как управленец в парк, вырубает деревья, и обещает, что не будет ничего в нём строить)
охотно верю)
вы кому пудрите мозг?
СТРОИТЬ - НЕ БУДУТ !!!
БУДУТ - ВОЗВОДИТЬ