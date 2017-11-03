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Уникальную систему весового контроля установили за 28 миллионов рублей на трассе "Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области" в Крутихинском районе, сообщает "Катунь 24".
Как отмечают специалисты, оборудование позволяет оперативно определять все необходимые показатели автомобиля. По всей стране таких комплексов всего 40.
Работает система следующим образом. Прямо в асфальт встроены индуктивные петли, которые определяют тип автомобиля. При этом комплекс дает возможность сканировать вес фур прямо на ходу.
Система весового контроля также фиксирует нарушения, скорость и госномера автомобилей. Данный аппаратный комплекс уже успешно апробирован и в России, и в мире.
Начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз, говоря о появившейся на Алтае новинке, отмечает: "Новая система автоматического весового контроля способна определить все габариты автомобиля за несколько секунд. Ширину, высоту, а также класс и тип автомобиля".
Установка подобных комплексов в нашем регионе будет продолжена. В ближайшей перспективе такими системами "взвешивания" планируется оборудовать все въезды на территорию Алтайского края.
Комментарии
Чего не придумают, чтобы дороги нормальные не делать!
Измерения нагрузки на переднюю ось таким образом будут не точные. Необходима полная статика, а не на ходу. Это касается перевозчиков жидкостей и сыпучих материалов.
Ждем очередного повышения повышения цен.