Чем именно в Госдуме занимаются депутаты от Алтая: серия третья

Портал Amic.ru продолжает рассказывать о буднях депутатов Госдумы от Алтайского края. Мы уже показали их рабочие кабинеты, поведали сумму зарплаты, описали, какие цены в думской столовой. В последней, третьей серии нашего мини-сериала расскажем о самом главном с точки зрения депутатов — об их работе в Госдуме.

Первая серия: Как и в каких условиях в Госдуме работают депутаты от Алтая

Вторая серия: Сколько получают депутаты Госдумы и где они обедают

Кто пишет законы

"Законотворческий процесс – серьезная и сложная работа. Только легковесный человек может говорить, что депутаты Госдумы ничего не делают. Это действительно тяжёлый и ответственный труд", — так ответил на вопрос корреспондента Amic.ru справедливоросс Александр Терентьев.

По словам Николая Герасименко, тех, кто пишет законы в ГД, человек 50. Он вспоминает: в 90-е годы больше законов было от депутатов, а теперь больше от правительства РФ.

Разрабатывают законопроекты, действительно, немногие. Сегодня самый главный алтайский законодатель – Николай Герасименко. Один, кстати, из десяти действующих депутатов, который работает в ГД уже более 20 лет.

Герасименко является автором более 120 принятых законопроектов, 400 научных работ, 26 книг, сборников, научных монографий, сейчас в работе около 10 проектов новых законов, занимается научной, преподавательской деятельностью по направлению медицинского законодательства.

Единоросс добавляет: в ГД есть депутаты, которые реально хотят что-то изменить, но много и тех, кто "приходит просто так".

"Можно не напрягаться, ходить на планерки, голосовать, приезжать в регион, встречаться. А есть группа депутатов, которые действительно отрабатывают возлагаемые на них обязанности", — сказал Герасименко.

Даниил Бессарабов отмечает другой аспект работы: надо не только придумать, но и убедить в необходимости этого закона других.

"Любой закон — это баланс интересов. В чем проблема законопроектов оппозиции? Они не просчитывают финансовое обоснование, последствия, не идут в профильное министерство, не пытаются договориться так, чтобы это устроило все стороны", — сказал Бессарабов.

Себя он называет "лоббистом интересов региона в хорошем смысле этого слова".

Как депутаты описывают свой рабочий день

Рабочий день у многих начинается с 9 утра. Заканчивается в шесть, когда день относительно свободный, и в девять, когда затягивается пленарное заседание.

"Меня уже не исправить, часто я на работе уже в семь утра", — заявляет Иван Лоор.

Валерий Елыкомов говорит, что его рабочий день начинается по барнаульскому времени, то есть на четыре часа раньше московского. В недавнем прошлом он — главный врач краевой клинической больницы. До сих пор звонят с вопросами по этому, врачебному направлению его работы.

Все депутаты рассказали, что исправно ходят на заседания, совещания, участвуют в обсуждении, многие самостоятельно или в группе депутатов предлагают поправки к законам.

Виктор Зобнев отметил, что каждое заседание, даже не пленарное, требует серьезной подготовки: нужно ознакомиться с документами, сутью вопроса. А потому на такую подготовку может уйти больше часа. А Наталья Кувшинова добавляет, что народные избранники получают много обращений, писем, на которые обязательно надо ответить. Каждый день по два-три круглых стола и депутатские слушания.

Все собеседники заверили, что регулярно приезжают в Алтайский край. Редакция Amic.ru не заметила систематического нарушения этого порядка кем-то из них.

По словам Зобнева, его коллеги по партии стараются в каждый такой приезд посещать минимум один район или город своего округа. И там, и в Барнауле проводят прием граждан, участвуют в торжественных мероприятиях, ходят на сессии АКЗС.

Над какими темами работают депутаты от Алтая

На этот вопрос каждый депутат отвечал дольше, чем на все остальные вопросы.

Николай Герасименко. Фото Александры Черданцевой

Николай Герасименко, повторимся, депутат из сферы медицины. В беседе с корреспондентом портала он отметил наиболее важные: приведение в порядок процесса реорганизации и ликвидации медучреждений, разработка закона об ответственности за непропуск машин скорой помощи и введении уголовной ответственности за нападение на врачей, закон об ограничении использования электронных сигарет, вейпов и кальянов.

Валерий Елыкомов. Фото Александры Черданцевой

Медицинскими вопросами занимается и Валерий Елыкомов, а именно участвует в обсуждении и зачастую в разработке: программы "Сельский фельдшер", строительства туберкулезного диспансера в Новоалтайске, закона о телемедицине. А также работает над обсуждением проектов программы мужского здоровья (сеть кабинетов мужского здоровья).

Александр Терентьев. Фото Александры Черданцевой

Александр Терентьев сейчас совместно с коллегами занимается идеей о расширении закона о реновации на всю страну.

Фото Александры Черданцевой

Иван Лоор занимается аграрными вопросами. Он отстаивает возвращение субсидий и поддержки для аграриев, сохранение программы по устойчивому развитию сельских территорий.

Наталья Кувшинова. Фото Александры Черданцевой

Наталья Кувшинова принимает участие в разработке программы ремонта сельских спортзалов, программы развития внутреннего туризма, привлечения молодых специалистов, внесла инициативу о государственной поддержке детских молодежных общественных объединений.

Виктор Зобнев. Фото Александры Черданцевой

Даниил Бессарабов. Фото Александры Черданцевой

Даниил Бессарабов и Виктор Зобнев во время встречи с корреспондентом портала Amic.ru активно участвовали в обсуждении бюджета на 2018 год. Первый, кроме того, занимается социальными темами, второй — промышленными.