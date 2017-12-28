Чем именно в Госдуме занимаются депутаты от Алтая: серия третья

Портал Amic.ru продолжает рассказывать о буднях депутатов Госдумы от Алтайского края. Мы уже показали их рабочие кабинеты, поведали сумму зарплаты, описали, какие цены в думской столовой. В последней, третьей серии нашего мини-сериала расскажем о самом главном с точки зрения депутатов — об их работе в Госдуме.
Первая серия: Как и в каких условиях в Госдуме работают депутаты от Алтая
Вторая серия: Сколько получают депутаты Госдумы и где они обедают
Кто пишет законы
"Законотворческий процесс – серьезная и сложная работа. Только легковесный человек может говорить, что депутаты Госдумы ничего не делают. Это действительно тяжёлый и ответственный труд", — так ответил на вопрос корреспондента Amic.ru справедливоросс Александр Терентьев.
По словам Николая Герасименко, тех, кто пишет законы в ГД, человек 50. Он вспоминает: в 90-е годы больше законов было от депутатов, а теперь больше от правительства РФ.
Разрабатывают законопроекты, действительно, немногие. Сегодня самый главный алтайский законодатель – Николай Герасименко. Один, кстати, из десяти действующих депутатов, который работает в ГД уже более 20 лет.
Герасименко является автором более 120 принятых законопроектов, 400 научных работ, 26 книг, сборников, научных монографий, сейчас в работе около 10 проектов новых законов, занимается научной, преподавательской деятельностью по направлению медицинского законодательства.
Единоросс добавляет: в ГД есть депутаты, которые реально хотят что-то изменить, но много и тех, кто "приходит просто так".
"Можно не напрягаться, ходить на планерки, голосовать, приезжать в регион, встречаться. А есть группа депутатов, которые действительно отрабатывают возлагаемые на них обязанности", — сказал Герасименко.
Даниил Бессарабов отмечает другой аспект работы: надо не только придумать, но и убедить в необходимости этого закона других.
"Любой закон — это баланс интересов. В чем проблема законопроектов оппозиции? Они не просчитывают финансовое обоснование, последствия, не идут в профильное министерство, не пытаются договориться так, чтобы это устроило все стороны", — сказал Бессарабов.
Себя он называет "лоббистом интересов региона в хорошем смысле этого слова".
Как депутаты описывают свой рабочий день
Рабочий день у многих начинается с 9 утра. Заканчивается в шесть, когда день относительно свободный, и в девять, когда затягивается пленарное заседание.
"Меня уже не исправить, часто я на работе уже в семь утра", — заявляет Иван Лоор.
Валерий Елыкомов говорит, что его рабочий день начинается по барнаульскому времени, то есть на четыре часа раньше московского. В недавнем прошлом он — главный врач краевой клинической больницы. До сих пор звонят с вопросами по этому, врачебному направлению его работы.
Все депутаты рассказали, что исправно ходят на заседания, совещания, участвуют в обсуждении, многие самостоятельно или в группе депутатов предлагают поправки к законам.
Виктор Зобнев отметил, что каждое заседание, даже не пленарное, требует серьезной подготовки: нужно ознакомиться с документами, сутью вопроса. А потому на такую подготовку может уйти больше часа. А Наталья Кувшинова добавляет, что народные избранники получают много обращений, писем, на которые обязательно надо ответить. Каждый день по два-три круглых стола и депутатские слушания.
Все собеседники заверили, что регулярно приезжают в Алтайский край. Редакция Amic.ru не заметила систематического нарушения этого порядка кем-то из них.
По словам Зобнева, его коллеги по партии стараются в каждый такой приезд посещать минимум один район или город своего округа. И там, и в Барнауле проводят прием граждан, участвуют в торжественных мероприятиях, ходят на сессии АКЗС.
Над какими темами работают депутаты от Алтая
На этот вопрос каждый депутат отвечал дольше, чем на все остальные вопросы.
Николай Герасименко. Фото Александры Черданцевой
Николай Герасименко, повторимся, депутат из сферы медицины. В беседе с корреспондентом портала он отметил наиболее важные: приведение в порядок процесса реорганизации и ликвидации медучреждений, разработка закона об ответственности за непропуск машин скорой помощи и введении уголовной ответственности за нападение на врачей, закон об ограничении использования электронных сигарет, вейпов и кальянов.
Валерий Елыкомов. Фото Александры Черданцевой
Медицинскими вопросами занимается и Валерий Елыкомов, а именно участвует в обсуждении и зачастую в разработке: программы "Сельский фельдшер", строительства туберкулезного диспансера в Новоалтайске, закона о телемедицине. А также работает над обсуждением проектов программы мужского здоровья (сеть кабинетов мужского здоровья).
Александр Терентьев. Фото Александры Черданцевой
Александр Терентьев сейчас совместно с коллегами занимается идеей о расширении закона о реновации на всю страну.
Фото Александры Черданцевой
Иван Лоор занимается аграрными вопросами. Он отстаивает возвращение субсидий и поддержки для аграриев, сохранение программы по устойчивому развитию сельских территорий.
Наталья Кувшинова. Фото Александры Черданцевой
Наталья Кувшинова принимает участие в разработке программы ремонта сельских спортзалов, программы развития внутреннего туризма, привлечения молодых специалистов, внесла инициативу о государственной поддержке детских молодежных общественных объединений.
Виктор Зобнев. Фото Александры Черданцевой
Даниил Бессарабов. Фото Александры Черданцевой
Даниил Бессарабов и Виктор Зобнев во время встречи с корреспондентом портала Amic.ru активно участвовали в обсуждении бюджета на 2018 год. Первый, кроме того, занимается социальными темами, второй — промышленными.
Комментарии
ой , да ну делайте там себе что хотите, только не мешайте нам спокойно жить, придумывая кучу нелепых и дурацких законов
В инете прочел такую байку: Чем отличается Курица от Депутата. Курица несет золотые яйца, а депутаты просто сидят на яйцах.
Занимается аграрными вопросами. Участвует в обсуждении. Занимаются социальными темами.
Амик, а что они делают? Вот конкретно. Провёл встречу там то, это дало такой результат. Из вашей статьи они занимаются всем и ничем одновременно.
28.12.2017 08:08
Пионер
да ниче не делают. только болтологией занимаются...
"Любой закон — это баланс интересов. В чем проблема законопроектов оппозиции? Они не просчитывают финансовое обоснование, последствия, не идут в профильное министерство, не пытаются договориться так, чтобы это устроило все стороны", — сказал Бессарабов.
молодой человек видимо о законе Яровой ничего не слышал, вот где всё просчитано до копейки
Это благодаря работе это их депутатов крестьяне нашего региона зерно не могут продать, а в селах закрыли роддомы? Молодцы, хорошо работают.
Елыкомов все поближе к деньгам, программам разным)). Знакомо....
Судя по акцентам основной заслугой считается тот факт, что они посещают Алтайский край. Как бы вопреки желаниям. Пусть Не посещают. Бизнес-класс в самолете дорого обходится нищему бюджету Алтайского края. Пусть дальше сидят в океаническом лайнере подальше от бренной Земли.
Участвовать и работать - это совершенно разные вещи.
Вспоминается басня про муху и быка.
НАРОД то работает, а вот дальше ...
Кстати, зарплаты министров по 1-2 млн. руб. в месяц!!! А народ в стране нищий.
Слёзы радости наворачиваются , от гордости за наших избранников!!!
"Тереньтев сказал "Только легковесный человек может сказать, что мы ничего не делаем". Как такое может себе позволить депутат? Это типа "тупое быдло мешает нам наслаждаться жизнью на океаническрм лайнере". Раздражаем, г-н Тереньтев?
Ну мы поняли, что баре о народе все думают, обсуждают, готовятся, читают, в Барнаул летают бизнес классом, на письма отвечают. Заметьте, не проблемы решают, а просто отвечают. Причем отвечают то помощники!!.. А за что 400 тысяч в месяц-получают за-что?? За что конкретно?? Расскажите, что вот, например, пробил вот такой то закон, благодаря которому стало меньше наркоманов или роженицам стало удобнее добираться до Роддома... А то, что будет строиться новый тубдиспансер и на этом можно много заработать. Мы и так знаем.
Гн тереньтев, может народ у нас не легковесный, а нищий, голодный и злой?
Кто все эти люди? Кто их выбирал? Кому интересно их мнение?
28.12.2017 09:47
- гость -
Гн тереньтев, может народ у нас не легковесный, а нищий, голодный и злой?
А что это вы за нас?, я вот не нищий и не голодный.
Почему не все депутаты в сериале задействованы? Кто то продюссирует?
Заказуха
Интересно а премии у них есть? А лишение премий за невыполнение? ...только не знаю чего правда
28.12.2017 11:06
Инга
Конечно и не слабые. С десяток прожиточных минимумов
Надо Зобневу позвонить чтоб мне такую чашечку привез...
Валерий Елыкомов говорит, что его рабочий день начинается по барнаульскому времени, то есть на четыре часа раньше московского. В недавнем прошлом он — главный врач краевой клинической больницы. До сих пор звонят с вопросами по этому, врачебному направлению его работы.
ой не смешите мои тапки...
елыкомов 3 недели в месяц проводит в своем кабинете в краевой больнице, где был главным врачом. даже секретаршу не поменял. нынешняя главная врач, его родная племянница, по каждому пустяку бегает к нему советоваться
тех, кто пишет законы в ГД, человек 50.
а оставшиеся 400 человек мебелью работают, штаны просиживают и на наши налоги жируют
Хорошо расказывают про себя А люди все хуже живут-высокая смертность детей некогда делать-нужно работать жилья нет з\плата мизер За садик плати школу тоже образование медицина и все это за прожит минимум ФАПов в селах нет больницы объединяют для какой то оптимизации Что вы еще не развалили депутаты Вы только делите бюджет по приезду в округ Чем хвалитесь
Ха!! С такими доходами народ у нас действительно ооочень легковесный! В отличие от депутатов. Им есть с чего вес нагуливать! В точку Тереньтев сказал
А почему на такие должности как главный врач ккб назначают родственников? Чтобы надежнее тырить?
состав думы: юристы, военные, врачи, спортсмены, люди культуры.
экономисты то там есть? кто нибудь составил диаграмму думцев по профильным отраслям?
и как таким составом можно законы для развития бизнеса и экономики писать?
Если депутаты работают для народа, то и оценку их работе должен народ давать.
Медицина- ....., экономика - ....., спорт - ну сами знаете, образование средне,
культура хох,сфера услуг -хорошо, машиностроение ....., с/х - хорошо, ну и банковский сектор - "ростовщики рулят" !
Легковесный народец говорите, тогда расскажите какие именно Ваши законы дали плюсы в развитии Алтайского края.