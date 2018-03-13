Фото: Amic.ru

Здание военно-исторического отдела краеведческого музея на площади Ветеранов в Барнауле, пострадавшее от пожара 6 февраля, будет восстановлено за 1,2 миллиона рублей в течение месяца. В 2019 году ожидается, что начнется реставрация и капитальный ремонт объекта культуры. Об этом журналистам во вторник, 13 марта, рассказал вице-премьера правительства Алтайского края Андрей Щукин.

По его словам, сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы военно-исторического отдела краеведческого музея. На первый этап восстановления здания уйдет 30 месяцев. На эти средства из краевого бюджета выделено 1,2 миллиона рублей. Сейчас строители устанавливают крышу, меняют напольное покрытие, чтобы сохранить здание.

В дальнейшем, после первого этапа, начнется внутренний ремонт и реставрация здания. Учитывая, что музей находится памятником архитектуры, это требует дополнительного времени на согласование всех проектно-сметных документаций. Стоимость этих работ пока назвать сложно.

Ожидается, что проект реставрации будет составлен до конца года и в 2019 году начнутся уже непосредственно строительные работы. Как отметила заместитель начальника краевого управления по культуре и архивному делу Галина Кубрина, после этого объект приобретет новую жизнь.

Представители краевых властей так и не смогли уточнить причину пожара в здании. Известно, что в огне сгорели около 100 экспонатов музея, в основном фотографии и архивные материалы. Также без возможности восстановления теперь часть личных вещей погибшего алтайского летчика Олега Пешкова.

Как неоднократно писал Amic.ru, здание "Дома афганцев" в Барнауле загорелось 6 февраля. Огонь уничтожил второй этаж здания и крышу. Не обошлось и без жертв: в результате возгорания погиб председатель алтайского краевого Союза общественных организаций ветеранов Чечни Василий Алексенко.