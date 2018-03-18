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"Мария-Ра" оштрафует своего сотрудника, прилюдно убившего собаку в магазине

, ИА "Амител"
После ЧП в супермаркете ритейлер создаст служебную инструкцию, как действовать, если в торговый зал вбежало животное

Фото: aploks.ru

Региональный директор новосибирского филиала "Мария-Ра" Алексей Половников прокомментировал инцидент, случившийся 15 марта в одном из магазинов в Первомайском районе города. Здесь убили бездомную собаку, которая увязалась за посетителями в торговый зал. Смертельные увечья животному нанёс разнорабочий. В магазине в это время находилось много покупателей, в том числе дети.

Г-н Половников между тем не стал драматизировать ситуацию,  назвал случившееся "досадным недоразумением" и "человеческим фактором", уточняет портал Sibkray.ru.

"Мы, безусловно, смотрим, что с этим делать, нестандартная ситуация, мы не понимаем, как поступить. С одной стороны, есть покупатели, которые говорят: "Как, у вас собака бегает?" Она забежала при входе с покупателями, как мне потом сказали, с цыганами. Вместо того, чтобы ее чем-то поманить, всей толпой, вместе с теми же покупателями, начали ее гонять. Она забежала под фруктовую витрину, а он (сотрудник, убивший пса) резал ценники и, не подумав, швырнул в нее ножницами. Что он ей перебил, не разберешься. Ключевой для меня момент, что это было сделано непредумышленно, просто с "психу". Оттого, что он не смог справиться с ситуацией", — объяснил свою позицию собеседник.

Директор филиала добавил, что на провинившегося сотрудника будет наложено взыскание. После инцидента также изменят служебную инструкцию, внеся туда пункты, как поступать, если в торговый зал вбежало животное. Половников сообщил, что в течение месяца они будут обучать свой персонал работе с животными. "Труда не составит поманить животное  едой, чем вот так гонять", – сообщил он.

Читайте также: В новосибирском магазине "Мария-Ра" жестоко убили бездомную собаку

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

18.03.2018 08:13
Vanadiy2014

Вот это правильно, будет ему урок!

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18.03.2018 08:17
- гость -

И даже не уволят??? Да уж...досадное недоразумение , нечего сказать. Да, это же бездомная собака. Она не имеет права на существование ((. Люди-звери

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