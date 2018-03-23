Избиение девочки-подростка сверстницами в Барнауле вызвало бум общественного обсуждения. Не смотря на то, что драки между подростками не редкость, каждый такой случай привлекает максимум внимания. В данном случае наших читателей и участников соцсетей возмутило то, что все случившееся снималось и транслировалось в Instagram юношей. Пользователи социальных сетей отреагировали крайне жестко, многие писали о том, что детей нужно наказать, выпороть и прочее. Некоторые перешли от слов к действиям и жестоко избили молодого человека, снимавшего видео, сейчас он находится в реанимации. О том, почему так происходит, как родителям помочь детям избежать подобных ситуаций и стоит ли отвечать насилием на насилие, Amic.ru рассказала психолог высшей категории Светлана Смирнова.

- Почему вообще возникают такие ситуации?

- Это связано с тем, что показывают по телевидению, с позицией культуры. У нас такие случаи происходят даже в детском саду. Например, маленький ребенок обидел другого, приходит папа и не разбирается с родителями, а обижает того ребенка. Он отвечает агрессией на агрессию, что стало у нас нормой.

- Это было всегда, просто нам об этом не рассказывали, или сейчас начало набирать обороты агрессивное поведение детей и подростков?

- Раньше были другие ценности: благородство, доброта — детей воспитывали. Раньше школа брала на себя объединительные функции — всем классом куда-то ходили, а учитель был образцом. Сейчас это все упразднили. Дети предоставлены сами себе. У родителей не хватает на них времени, все озабочены либо оценками, либо безопасностью детей.

- А можно ли на это как-то повлиять? Как помочь ребенку?

- Если родители занимаются ребенком, он никогда в такую ситуацию не попадет. У детей свой мир, свои взаимоотношения. С каждым ребенком нужно разбираться, почему он злится. Часто это просто самоутверждение, желание попробовать свою силу, почувствовать себя могучим. Могущество очень важно для человека. Мы и старости боимся потому, что с возрастом становимся беспомощными. Любой из нас хочет быть могучим, но смотря в чем. Если родители объясняют, что могущество — это что-то уметь хорошо делать, много знать — ребенок вырастает одним, а если родители говорят, что круто кого-то ударить или оскорбить, то подростки это срисовывают и делают именно так. Поэтому когда вы замечаете агрессию, нужно разговаривать с ребенком и объяснять, что человек, который тебе плохо делает, сам является проблемой, ему нужно посочувствовать. Если ты не хочешь никого бить или оскорблять, то у тебя все хорошо.

- Данная история вызвала серьезные обсуждения в соцсетях, люди писали, что девочек, устроивших потасовку, нужно обязательно наказать. А недавно появилась информация о том, что мальчика, снимавшего травлю подростка на видео, серьезно избили. Почему взрослые так реагируют, разве они не должны показать детям пример того, что агрессия — это не выход?

- Взрослые тоже бывают разные, все зависит от жизненного опыта. Мы не живем по принципу заповедей — так могут действовать только психологически зрелые люди, а таких в любом обществе не более 10 процентов. Остальные же максималисты, особенно подростки. Тебя обидели и ты должен ответить. Тем более, если говорить о людях, переживших 90-е, или родившихся в этот период времени, они перенесли серьезную психологическую травму. Многие остались с такой позицией: если за меня никто не заступался, если меня никто не любил, если я настороженно отношусь к миру, то и другим я будут советовать похожее — бей своих, чтобы чужие боялись. И люди, которые говорят, что нужно запугать, жестко наказать этих подростков, а не воспитывать, просто показывают, что их самих недолюбили, и общество с ними обходилось похожим образом.