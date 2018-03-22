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Новые подробности расправы с собакой в магазине "Мария-Ра" в Новосибирске

, ИА "Амител"
Пудель раньше жил с людьми, но в итоге, сменив одну семью на другую, оказался на улице никому ненужным

Фото: news.ngs.ru

В конце прошлой недели в магазине "Марии-Ра" на улице Героев Революции, 47 в Первомайском районе убили небольшую собачку. На глазах у покупателей, среди которых были дети, в неё воткнули ножницы — за то, что собака бегала по помещению. Работник магазина возмутился, что собака бегала и могла понюхать разложенные в зале овощи и фрукты. Очевидцы вызвали полицию — в итоге вспыльчивого работника магазина увезли в отделение в наручниках.

Бродячий тойпудель по кличке Мишель заскочила в супермаркет уже вечером. Живущая в этом районе Кристина Карпова рассказала порталу "НГС.Новости", что знает бывших хозяев собачки: щенка купили маленькому ребёнку, но выяснилось, что у него аллергия на шерсть. Так собака сначала оказалась у знакомых семьи, а после — на улице.

"Мишель очень добрая была. С ребёнком постоянно играла, никогда не кусалась. Если бы мы знали, что её бросили, забрали бы себе", — отметила собеседница.

Кстати, разноробочий из "Марии-Ра", который убил собак, кинув в нее ножницы, повел себя после этого довольно трусливо. "Он не захотел своё объяснение подписывать, сказал, что будет общаться с полицией только в присутствии сотрудников службы безопасности "Марии-Ра", — вспоминали свидетели.

Кстати, убившего собаку работника торгового зала "Марии-Ра" зовут Ихтиор, ему около 30 лет.

"Работает он год примерно, нареканий никаких не было... По большому счёту нужно было отрезать кусок колбасы да вывести собаку на улицу. Сейчас в течение месяца-двух сделаем обучение сотрудников по подобным случаям. А по сотруднику… Посмотрим, если полиция человеку вкрутит штраф большой, то, наверное, трогать особо не будем. Если нет, то какое-то внутреннее взыскание сделаем", — пояснил руководитель региональный дирекции торговой сети "Мария-Ра" Алексей Половников и добавил, что всё должно быть разумно и оставлять "человека без штанов" они не хотели бы.

Пока Ихтиору светит ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), которую в конце 2017 года ужесточили. Теперь по этой статье преступнику грозит до трёх лет лишения свободы, а в случае, когда преступление совершено группой лиц с публичной демонстрацией, особой жестокостью или в присутствии несовершеннолетних, — до пяти лет тюрьмы.

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В областной полиции объяснили, что дела по такой статье возбуждают редко, а доводят до конца — ещё реже. "Порой бывает сложно найти виновного… И второй момент: надо ещё доказать, что был умысел, а не случайно человек умертвил животное. В любом случае на что надо обратить внимание: эта статья не за убийство животного, а за жестокое обращение", — пояснили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

22.03.2018 07:14
- гость -

А ещё людей через дорогу переводил

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22.03.2018 07:23
- гость -

Хозяев собачки к ответу- за жестокое обращение. Тхтиору -премию- прекратил мучение жЫвотины.

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22.03.2018 07:25
- гость -

Вот дурдом. Предлагаю собрать деньги на адвоката, чтобы развенчать нелепое обвинение.

0  0
22.03.2018 07:37
- гость -

Ихтиор, держись, Барнаул с тобой! У нас чтобы не допустить подобных случаев начали массово травить собак, прекрасным лекарством - изониазидом. Чтобы людям не пришлось убивать их ножницами.

0  0
22.03.2018 07:41
- гость -

замнут?

0  0
22.03.2018 08:06
гость

хозяев собакена на кол

0  0
22.03.2018 08:08
- гость -

Господи, если ты есть, послади этого убл*"*а на 3 года! Пожалуйста. И этого Директо тупого накажи. Такую чушь нести не может нести адекватный человек.

0  0
22.03.2018 08:21
- гость -

"надо ещё доказать, что был умысел, а не случайно человек умертвил животное. " Это типа он хотел подстричь пуделя? Чем больше чущнаю людей, тем больше лбллб собак. Чем дольше я живу в этой стране, тем больше я хочу уехать из нее.

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