Фото: kotello.ru
Детский омбудсмен в Алтайском крае Ольга Казанцева взяла на контроль расследование резонансного ЧП в одном из сел региона, где одна школьница зарубила топором котенка, а вторая сняла расправу на видео, передает "Интерфакс".
По этому поводу в пресс-центре краевого правительства сообщили: "Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае взяла ситуацию под личный контроль. Все меры, в том числе безопасности детей в связи с произошедшим, предусмотренные законом, принимаются. Оценка действиям школьников будет дана правоохранительными органами".
Разбирательство в произошедшем продолжает полиция. В ГУ МВД по региону уточнили, что правоохранители проводят проверку и на данный момент решения о возбуждении дела не принято.
"Согласно законодательству, на проведение проверки предусмотрено от трёх до десяти дней, после чего будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела", — отметили в ведомстве.
Напомним также, что проверочные мероприятия по своей линии в связи с произошедшим проводит и прокуратура.
История с убийством котенка, запечатленным на видео, вызвала большой резонанс во всей стране. Сейчас в интернете собирают подписи под петицией, призывая наказать девочку-подростка, расправившуюся с животным.
Комментарии
Опять только трёп чиновников и никакого дела!
А кто отставку папы возьмет на контроль? Чем он может быть полезен?
Пока в стране не будет реальных наказаний для подобных моральных уродов, так и будут издеваться над зверями всех мастей! Потому что всё позволено! А лет 10 колонии строгого режима - и ситуация бы сразу изменилась!
удивительное дело! да девочка сделала плохой поступок. Да ее надо наказать. Но разве это заслуживает внимания федеральных чиновников и федеральных сми. У нас ежедневно более жестокие события происходят и никому дела нет. Убийства, грабежи, а животных так вообще - целые производства. Это работа местных участковых и полиции, причем в первую очередь в части воспитания!!! Потому что воспитанием государство не занимается вообще - свалили все на родителей, которые досмерти работать должны так и еще и воспитать детей умудриться, когда ни школа ни общество в целом не дают ничего позитивного в воспитании (потому что это с 90-х годов не их функция). Государтсов должно не контролировать дело девочки и стремиться к ее наказанию (это еще раз повторю сь дело участкового) а изучать и обощать условия и причины, способствовавшие совершению такого поступка. Но если государство этим займется, тогда будет сразу ясно, что основным виновником является государство и аморальное общество, неспособное бороться за чистоту человеческих отношений
25.07.2018 12:33
АААА
не можете/не хотите воспитывать, тогда не рожайте детей. Гос-во не должно их воспитывать.
...те кто призывает наказать ребёнка (до совершения этого поступка) объясняли ей, довели до осознания? - что животные равноправные жители на нашей планете, имеют такое же право на жизнь как и люди... Глобальное истребление и вытеснение животных заложило в сознание детей, что эти существа тупые, заразные, опасные - вредители человечества и их можно убивать как собак и травить крыс. Девочка была уверена, что котик - это бездушная игрушка и её собственность, а значит можно делать с ней что угодно. Если в нашем обществе происходят безнаказанные убийства и избиения людей, то до наказания за животных у правоохранительных органов ещё нос не дорос, пусть расставят приоритеты.
для 25.07.2018 13:22
- гость -
ну во-первых Россия это не Китай, и наше государство должно быть заинтересовано в том чтобы детей рожали как можно больше!! Если что, то один из аргументов повышения пенсионного возраста - это снижение численности работающих!!! Хоть они и врут конечно, но вы должны понять что чем больше работающих, тем лучше экономика!
Я своих детей воспитываю, и образование даю по качеству выше среднего, в лучших школах. Но очень трудно, когда ты дома ребенку говоришь одно, а в обществе царит аморальщина и его убеждаю в противоположном. А государство с тебя только тянет. Я многодетный, но не получил от госулдарства ни чего обещанного в качестве льгот, (хотя в бюджете на это выделяются куча денег), бесплатной медициной не пользуюсь вообще 0 просто нет столько времени. Но при этом я плачу налоги, причем я только на свои налоги мог бы содержать 3-4 пенсионеров. Вопрос куда все это делась, почему государство не использует мои отчисления на благо общества чтобы сделать его здоровым морально!!! что бы было поменьше таких как Вы, непонимающих что дети живут в обществе, в государстве и только родители не могут его воспитывать как положено, общество и государство очень сильно влияет на ребенка
по статистике каждая российская баба делает по три аборта в жизни. это хуже убийства котят!
а еще почитайте в интернете, как котят и щенят государство сжигало заживо в бочках перед ЧМ-18, а потом обвиняйте глупую девчонку.
Девочка была уверена, что котик - это бездушная игрушка и её собственность, а значит можно делать с ней что угодно.
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А завтра она будет уверена, что соседская девочка бездушная, а значит можно делать с ней что угодно.
Если она действительно не понимает, то это однозначно какое-то заболевание или дефект мозга. В психушку её!
Если это проблема в воспитании, то родителей лишить родительских прав и на перевоспитание Роману Кадыкову.
Если понимает, но всё равно делает, то лучше её сразу расстрелять/повешать.
и на перевоспитание Роману Кадыкову============лучше в Ласке выдать 5 кошек и 5 собак этой семейке на передержку, и под общ.контролем пусть выращивают, да чтобы команды знали и играли не менее 3 часов в день. клин клином вышибают...
25.07.2018 13:59
- гость -
Где вы взяли такую статистику? Я ни одного аборта не сделала и из 5 моих подруг , только одна сделала в юности аборт.
не смейте называть женщину БАБОЙ.
Я ж вас .... не зову
25.07.2018 13:59
- гость -
Ты тут зубы не заговаривай. Девчонка тварь, она должна быть наказана со всей суровостью, как и ее мамаша-пустельга, которая сразу кинулась ее защищать. А папашу ейного уволить.
25.07.2018 15:12
- гость -
ну вот вам с материнтство ру - на каждого рожденного один ОФИЦИАЛЬНЫЙ аборт, и хотя в этом виноваты оба, мужик как бы ни при чем. так что вот сколько видите на улице детей - столько же было убито, вспомните это на школьной линейке 1 сентября- это вторая страна с населением 147 млн чел!
В 2008 г. было произведено 1,26 млн абортов. А в 2007 г. впервые за 50 лет число рождений превысило в России число абортов.
Еще с советских времен наша страна является мировым лидером по числу абортов в относительном (1 место) и абсолютном (2 место после Китая) выражении. Советская Россия первой легализовала аборты в 1920 г., и их число в городах (в сельской местности в меньшей степени в силу патриархальной традиции) до запрета в 1936 г. было весьма значительным. В период официального запрета (1936-1955 гг.) статистика по числу нелегальных абортов не совсем достоверна. С 1955 г. начинается взрывной рост числа абортов, и к 1964 г. в РСФСР был по их числу побит печальный рекорд - 5,6 млн. К 1980 г. их число медленно снижается до 4,5 млн.
не смейте называть женщину БАБОЙ========= улыбнуло мне все мозги с этим дамы выели, но я не пойму, почему мужиком можно называть, а бабой нет?
– число абортов на 100 рождений. Даже при сравнении с соседями по СНГ, и даже с учетом снижения в последние годы Россия резко выделяется на общем фоне. При этом необходимо отметить, что Белоруссия, Украина, Молдавия и страны Балтии относятся, наряду с Россией, к странам-мировым лидерам по относительному числу абортов. Примечательно, что если в 1980-1990-х гг. число абортов на 100 рождений в Белоруссии и Эстонии было на уровне российских, то в 2008 г.- ниже более чем в 2 раза. Украина, крупнейшая после России страна на постсоветском пространстве, и наиболее близкая в этнокультурном плане, где уровень жизни и рождаемость ниже, а социально-экономическая ситуация хуже, делала в 2008 г. в 2,9 раза меньше абортов на 1 рождение!
Итак, число абортов на 1 рождение в России всегда было наивысшим за последние 50 лет среди всех 15 государств постсоветского пространства.