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Дожди и температуру воздуха до +23 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 29 сентября.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, осадки ожидаются в северных районах. Дневные температуры составят +13...+18 градусов, по юго-восточным районам до +23 градусов.

Ветер будет юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15- 20 метров.

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В Барнауле будет без осадков. Днем в краевой столице температура составит +16...+18 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.