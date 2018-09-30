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Теплая и ветреная погода ждет жителей Алтайского края в воскресенье, 30 сентября, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Без осадков, в утренние часы местами туман", — информирует алтайский ЦГМС. Дневные температуры в крае составят +17...+22 градуса. Ветер будет западный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 14 метров.

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В Барнауле будет также без осадков. Днем в краевой столице температуры составят +18...+20 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.