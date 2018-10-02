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Братья-подростки из Бийска, местонахождение которых было не известно с 29 сентября, обнаружены живыми.

"Найдены, живы", — проинформировали в паблике поискового отряда "Лиза Алерт".

Напомним, что братья 13-ти и 15-ти лет ушли из дома 29 сентября.

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По факту безвестного исчезновения подростков краевое управление Следственно комитета начало проверку. Также в правоохранительном ведомстве уточняли, что ранее молодые люди уже уходили из дома.