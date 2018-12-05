Что станет с "Алтайским бройлером" после смены собственника

Производитель мясной продукции группа "Черкизово" (бренды "Петелинка", "Куриное царство" и пр.) завершила сделку по приобретению АО "Алтайский бройлер" у компании "Приосколье". Об этом сообщил основатель группы "Черкизово" Игорь Бабаев на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
"Черкизово” продолжает процесс консолидации птицеводческой отрасли. Сибирь — важный для нас регион, в наших планах — активная экспансия и выход в крупнейшие города Сибирского округа", — цитирует Бабаева офсайт правительства Алтайского края.
Планируется, что в ближайшие три года "Черкизово" увеличит производственные мощности алтайской птицефабрики с 58 до 100 тысяч тонн мяса птицы в год. На базе птицефабрики группа намерена развивать собственную систему дистрибуции в СФО. Продукция будет выпускаться под брендом "Алтайский бройлер". В дальнейшем компания рассчитывает наладить производство других брендов мяса птицы.
Кроме этого, как сообщил Игорь Бабаев, компания не исключает выхода на другие традиционные для группы рынки: "Мы считаем, что имеющиеся земельные угодья, растениеводство, производство комбикормов, современное животноводство с последующей переработкой на убойных заводах с глубокой переработкой — это будущее Алтайского края, и мы рассматриваем наше участие в этом направлении".
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"Алтайский бройлер" начал свою деятельность в 2007 году, является одним из крупнейших игроков на рынке мяса птицы в Сибири. Сегодня это современный птицекомплекс с незамкнутым производственным циклом, в структуру которого входят инкубаторий, комбикормовый завод, четыре площадки откорма бройлеров, завод в Бийске по убою и переработке мяса птицы.
В 2017 году группа "Черкизово" выпустила 653 тысячи тонн мяса птицы в живом весе, включая 615 тысяч тонн мяса бройлеров и 38 тысяч тонн индейки. "Черкизово" оценивает собственную долю рынка бройлерного производства в 11%. Выручка группы в первом квартале 2018 года выросла на 4,6%, до 21,9 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 55%, до 2,9 млрд рублей. Основной владелец "Черкизово" — семья Игоря Бабаева (более 89%).
Комментарии
Масковия скупает все
Боюсь как бы это не привело к подорожанию кур. Когда куда-нибудь приходит московское руководство, будь то коммерческие структуры или ФГУП, оно начинает требовать прибыль по московским меркам, и его не волнует что покупательная способность на Алтае на порядок ниже. При этом московские зарплаты своим сотрудникам устанавливать не спешат.
Ет точна, тудыть его, БРОЙЛЕРА, качель....
Гарант не позволит, чтобы цены выросли.
Тем более, что наш мини-гарант уже в ЕР....
махнул волшебной палочкой и БАХ производство выросло в 2 раза..
дайте мне эту палочку
то есть будет в раза больше напичканной химией курятины, которую кошаки то не всегда согласны отведать...