Фото: asi.org.ru
Девятилетний ребенок, пропавший в Барнауле, обнаружен живым, сообщили в паблике отряда "Лиза Алерт".
"Найден, жив. Огромная благодарность всем за помощь в поиске", — информируют волонтеры.
В краевом управлении Следственного комитета порталу Amic.ru, в свою очередь, сообщили, что проверка по факту ухода ребенка продолжается.
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Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и причины ухода мальчика.
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