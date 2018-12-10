В Алтайском крае впервые появился собственный министр спорта

10 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении Алексея Перфильева на государственную должность Алтайского края — министром спорта региона. Об этом сказано на сайте кабмина.
Глава региона представил нового руководителя на оперативном совещании в правительстве Алтайского края. Неделю назад портал Amic.ru называл Перфильева главным кандидатом на должность министра спорта.
До этого Алексей Перфильев возглавлял краевую Федерацию настольного тенниса. Вероятно, в дальнейшем ему придется оставить эту должность и сосредоточиться на госслужбе. Кто станет его преемником в федерации — пока неизвестно.
Назначение именно этого кандидата видится вполне логичным. При Перфильеве в федерации была проведена реформа. Многие представители настольного тенниса показывают превосходные результаты на всероссийских соревнованиях. Также федерация успешно осуществляет свою деятельность в условиях государственно-частного партнерства.
Алексей Перфильев родился в 1976 году. Долгое время был директором по развитию инвестиционной финансовой группы "Алталиа". С 2012 года возглавляет краевую Федерацию настольного тенниса.
Добавим, до этого в Алтайском крае не существовало отдельного и самостоятельного Министерства спорта. Ранее ведомство было объединено с таким направлением как "молодежная политика" и имело статус Управления.
Комментарии
У каждого должен быть один стол
Понятно, паренек спорту не имеет никакого отношения, значит спорт в крае и в дальнейшем будет находиться в плачевном состоянии...