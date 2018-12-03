Фото: "Алтайский спорт"
Министром спорта Алтайского края, скорее всего, будет назначен Алексей Перфильев, который в данный момент возглавляет краевую Федерацию настольного тенниса. Как сообщает источник в правительстве региона, о назначении может быть объявлено в ближайшие 10 дней. Заработает новое министерство с 1 января 2019 года.
Сам Алексей Перфильев подтвердил Amic.ru, что он один из кандидатов на этот пост, как и еще несколько человек. Однако о конкретике, по его словам, говорить рано. Отметим, что среди других кандидатов, по информации источника, руководитель Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов.
Назначение любого из этих двух кандидатов кажется вполне логичным. При Поломошнове и Перфильеве в федерациях была проведена реформа. Многие представители настольного тенниса и шахмат показывают превосходные результаты на всероссийских соревнованиях. Также федерации успешно осуществляют свою деятельность в условиях государственно-частного партнерства.
По информации другого источника, назначение Алексея Перфильева — решенное дело. Об этом будет объявлено в ближайшие 2 недели.
Перфильев родился в 1976 году. Долгое время был директором по развитию инвестиционной финансовой группы "Алталиа". С 2012 года возглавляет краевую федерацию настольного тенниса.
Более подробно об Алексее Перфильеве читайте в нашем материале — "Работаем на выживание": как на Алтае пытаются возродить настольный теннис".
Комментарии
Оно и видно, шарики в кармане пересчитывает...
Ну теперь точно хана алтайскому волейболу. Иван Филиппович, держитесь, наступают трудные времена!
Иван Филипыч сам себе написал - держись)))!