Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Ветреную и снежную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 15 декабря.
"В отдельных районах снег, метель, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят -4...-9 градусов, в западных районах до -14 градусов. Ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
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В Барнауле будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура составит -7...-9 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
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