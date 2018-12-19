Около 36 тысяч жителей Алтайского края претендовали на выход на пенсию в 2019 году до пенсионной реформы. Из-за увеличения пенсионного возраста около половины из них выйдут на пенсию только в 2020 году. Для таких граждан будет введен статус "предпенсионер". Об этом на пресс-конференции во вторник, 18 декабря, сообщил глава алтайского отделения Пенсионного фонда Борис Трофимов.
По его словам, из этих 36 тысяч человек мужчин и женщин примерно одинаковое количество. Напомним, что в 2019 году действует переходный период: мужчины будут выходит на пенсию в 60 лет плюс полгода, женщины в 55 лет плюс полгода.
Борис Трофимов сообщил, что в России со следующего года будет введено понятие "люди предпенсионного возраста". Так называемые "предпенсионеры" — это люди, которым до пенсии остается 5 лет. В Алтайском крае к такой категории может быть отнесено 150-152 тысячи человек. Они будут иметь ряд льгот. Например, раз в год брать два дня отпуска для прохождения диспансеризации, льготы по налогам на транспорт и недвижимость, а также могут проходить переобучение.
Однако этот статус надо официально подтвердить, обратившись в Пенсионный фонд.
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