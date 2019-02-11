79 жителей Алтайского края получили обморожения за неделю

79 жителей Алтайского края, в том числе 4 ребенка, обратились за медицинской помощью из-за обморожений за прошедшую неделю с 4 по 10 февраля. Об этом Amic.ru сообщили в Минздраве Алтайского края.

По информации министерства, 40 пациентам с обморожениями потребовалось лечение в стационаре. Это вдвое больше, чем на неделе с 28 января по 3 февраля. Всего же с начала "холодного сезона" (с 1 октября 2018 года) в медицинские учреждения края обратилось 477 человек с обморожениями, 245 из них потребовалась госпитализация.

Напомним, начало января в Алтайском крае выдалось очень холодным, временами столбик термометра опускался ниже -40 градусов. В начале рабочей недели с 11 по 17 февраля ожидается комфортная зимняя погода около -10...-12 градусов днем и до -25 градусов ночью.