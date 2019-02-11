Пекарня откроется в заброшенном здании школы микрорайона Раздолье в Новоалтайске, восстанавливать образовательное учреждение городские власти не планируют. Об этом Amic.ru сообщил депутат Новоалтайского городского совета депутатов Дмитрий Гришин. Ранее он направлял официальный депутатский запрос на имя главы города Сергея Еремеева.

В ответе главы города (есть в распоряжении Amic.ru – прим. редакции) говорится о том, что в 2008 году школа №4 на ул. 2-й Залинейной стала филиалом школы №10, а в 2015 году ее и вовсе закрыли из-за низкой наполняемости классов. "С каждым годом число обучающихся в здании на ул. 2-й Залинейной сокращалось: в 2011-2012 годах здесь училось 52 человека, в 2014-2015 – 31 человек, с 1 сентября 2015 года – 0 человек. До конца 2015 года от родителей не поступало заявлений о переводе школьников в старое здание на ул. 2-й Залинейной", – говорится в ответе на запрос депутата.

В 2019 году родители микрорайона Раздолье потребовали восстановить здание школы, так как их дети ежедневно рискуют жизнями, пролезая под стоящими железнодорожными вагонами и переходя реку по опасному мосту. По их словам, поселку с населением более 1200 человек необходимо собственное учебное заведение.

Сейчас в Раздолье живет 231 ребенок в возрасте от 0 до 18 лет, из них 135 детей – ученики школы №10. Администрация Новоалтайска предоставила статистику, из которой следует, что дети поселка неохотно пользуются общественным транспортом: в сентябре 2018 года 78 школьников получили льготные проездные билеты на автобус №7, но фактически их используют лишь 28 человек. Чуть более 20 детей, проживающих в домах на ул. Герцена, Алтайская, Семафорная, Минина, ходят в школу пешком, так как путь составляет от 0,5 до 1 км, еще 28 детей подвозят в школу на личном транспорте.

По словам родителей, дети не ездят на "семерке" по двум причинам: во-первых, расписание автобуса не совпадает с графиком занятий, а во-вторых, в час пик салон переполнен, и уехать в школу и обратно крайне проблематично. А в администрации города утверждают, что расписание учитывает график работы образовательного учреждения, и ежемесячное обследование маршрута не выявило каких-либо проблем и жалоб со стороны пассажиров. Кто прав в этой ситуации, судить сложно. Ясно одно: школу в поселке Раздолье восстанавливать не планируют. В здании скоро откроется пекарня, а жители микрорайона могут рассчитывать лишь на сохранение пришкольной спортивной площадки.

Напомним, о проблемах жителей микрорайона Раздолье стало известно после сообщения родителей о том, что после закрытия местной школы их дети ходят на учебу, пролезая под стоящими железнодорожными вагонами. По данному факту была назначена доследственная проверка, она завершится 25 февраля.