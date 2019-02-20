Уже в эту субботу в России будет праздноваться День защитника Отечества. В скором времени нужно будет поздравлять своих пап, мужей, коллег и других мужчин. Публикуем подборку стихов к 23 февраля.

***

Тебя хочу поздравить я

С 23 Февраля! Пожелаю я тебе

Всех успехов на Земле!

Пусть живется тебе славно,

Чтоб не чувствовал досаду,

Счастье длится бесконечно,

И любовь пусть будет вечной.

Пусть дела идут на взлете,

Чтоб ты профи был в работе!

Ощущений тебе ярких,

От судьбы больших подарков!

***

Пусть смелость вас не покидает,

Приносят опыт лишь года.

Душа не знает огорчений,

Здоровье радует всегда.

И каждый день с лучей горячих

Пусть начинается заря.

Мы вас сегодня поздравляем

Вновь с 23-м Февраля.

***

Любимый папа! С днем защитника Отечества!

Хочу сказать, что лучший – это ты!

Хочу я донести до человечества,

Что папа у меня – отец мечты.

Всегда поможет, выслушает грамотно,

По делу поругает иногда.

Здоровья тебе, папа – это главное!

А остальное в жизни ерунда.

***

В праздник мужской и серьезный

Позволь с тобой немного пошутить,

Хоть ты и выглядишь сегодня очень грозно,

Не перестану, милый, я тебя любить.

Сегодня я твои команды выполняю,

Ты мой самый главный в жизни генерал,

От всей души в день праздника желаю,

Чтоб все сбылось, о чем бы ни мечтал!

***

Сегодня волен ты разбрасывать носки,

Ты можешь есть, гулять и веселиться,

И всем моим законам вопреки

С друзьями можешь ты напиться!

И я ни слова, ни упрека не скажу,

Поздравляю с праздником, но, правда,

Тебя я сразу и предупрежу:

Возьму свое с тебя 8-го марта!

***

Этот день – для сильных и родных,

День защитников Отечества и женщин.

День любимых, очень дорогих.

Могут все они – никак не меньше!

Понести невзгоды на плечах,

Оградить от бед, обид, измены.

Женщина – не гаснущий очаг,

А мужчина – каменные стены.

***

Во все века российские мужи,

Своим геройством в войнах побеждали,

Все – офицеры, конюхи, пажи,

За честь России жизни отдавали.

И в Вас российский дух не ослабел,

Мы видим в Вас героев прошлых, славных,

Вы совершите много нужных дел

Для милых женщин и для всей державы!!!

***

Папу поздравляю

С праздником мужским:

В юности, я знаю,

В армии служил.

Значит тоже воин,

Хоть не командир.

Праздника достоин,

Охранял весь мир!

Для меня ты – главный.

Мне не дашь пропасть:

Я Отчизны славной

Маленькая часть.

***

Мое поздравление – не звук пустой!

Мое поздравление – свято!

Оно для Вас – наш бывший герой,

Защитник наш в форме солдата!

И пусть завоеванный мир хранит,

Святую свою безмятежность,

И пусть все люди, весь мир Вам дарит:

Любовь, признательность и нежность!