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Роспотребнадзор рассказал, какой молочный фальсификат чаще продают на Алтае

, ИА "Амител"
Более половины подделок приходится на один вид молочных продуктов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

52% проб молочных продуктов, в которых специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю выявили растительные жиры, приходится на сливочное масло.

"По результатам надзорных мероприятий установлено, что наиболее часто фальсифицируется сливочное масло. Из 42-х проб молочной продукции, которая не соответствовала требованиям по качеству и содержала жиры немолочного происхождения, 22 пробы (52%) приходится на сливочное масло", — сообщила Amic.ru Ирина Пащенко, руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Она уточнила, что большая часть фальсифицированной продукции (89%) была произведена за пределами Алтайского края. 32 из 35 производителей выявленного молочного фальсификата зарегистрированы в других регионах: в Новосибирской, Кемеровской, Челябинской, Московской, Белгородской, Волгоградской областях.

ООО ТД "Алтайское масло" за выпуск некачественной молочной продукции выдано предписание о приостановке действия трех деклараций о соответствий на сливочное масло. В Росаккредитацию направлены письма об исключении данных деклараций из реестра.

В целом, удельный вес проб, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов, по сравнению с 2017 годом снизился на 0,2% и составил 2,65%. Проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, стало меньше на 1% — 3,16%.

Напомним, ранее Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю сообщало о том, что жиры немолочного происхождения обнаружили в 9% молочной продукции, проверенной в Алтайском крае в 2018 году. Требованиям техрегламентов не соответствовало 42 из 456 взятых проб. После проверок 337 кг некачественной продукции было снято с продажи, а три производителя лишились деклараций о соответствии.

За год Центр гигиены и эпидемиологии проверил 18350 проб молока и молочной продукции. Ни в одной из них не выявили превышение норм по содержанию микотоксинов (природных токсинов, вырабатываемых плесенью), радионулидов, пестицидов, солей тяжелых металлов и антибиотиков.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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