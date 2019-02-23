Массовый митинг в часть Дня защитника Отечества провели в Барнауле депутаты и активисты ЛДПР. На акцию, по данным партии, собралось около 200 жителей города.

Митинг прошел в сквере им. Г. Титова. Партийцы вышли под лозунгами: "ЛДПР – партия патриотов!", "ЛДПР: русские умеют побеждать!", "Мир на Земле – в руках России!", "Слава русским воинам!", "Повысили НДС и пенсионный возраст – а где зарплаты?", "Сильной России – низкие цены на коммуналку и бензин!", "В великой стране не должно быть аварийных домов!".

"Президент четко дал понять, что мы не являемся агрессорами, ни на кого не нападаем, заняли только оборонительную позицию. В Российской Федерации самая сильная армия, но нужно улучшать быт солдат, потому что сейчас неохотно молодые люди идут служить. Надеюсь, произойдет реформа, которая изменит систему формирования российской армии", – заявила глава алтайских либерал-демократов, депутат краевого парламента Евгения Боровикова.

Она также отметила, что 23 Февраля – это не только мужской праздник.

"Отечество могут защищать и женщины. В Великую Отечественную войну женщины наравне с мужчинами защищали Родину и отдавали свои жизни. И в наше время многие женщины работают в правоохранительных органах и рискуют жизнью. Кстати, сейчас ходит новость, что в Барнауле пройдет гей-парад. Этот бы парад собрать и отправить на передовую. Но боюсь, они не пойдут туда. И мы не пустим их проводить свои сомнительные парады", – добавила политик.

Координатор Центрального районного отделения ЛДПР в Барнауле Петр Кайдаш призвал помнить о тех, кто сегодня защищает страну и о тех, кто погиб.

Лидер краевого молодежного отделения ЛДПР Захар Торычев подчеркнул, что выходить на такие митинги нужно. По его словам, власть видит единство народа и осознает: раз люди выходят на улицу, то в стране что-то не так.

Многие выступающие говорили о том, что России угрожают не только внешние враги, но и внутренние.

"Мы живем в сложное время, но оно мирное. И наши враги сегодня – высокие цены на "коммуналку", тарифы, аварийные дома и прочее. И на борьбу с ними вышла ЛДПР. Она вас защитит!" – выступил барнаульский депутат Алексей Скосырский.

Координатор Железнодорожного отделения ЛДПР в Барнауле Сергей Булаев считает, что один из таких врагов – НДС.

"Мы говорим, что Россия должна быть сильной державой. Но тем не менее ее разваливают изнутри. Почему позволяют олигархам наживаться на нашей нефти? Почему стариков заставляют работать до гробовой доски? Недавно повысили НДС. Это страшный закон. Выросший налог отразился на всей экономике и благосостоянии граждан. Не только армия должна защищать страну, но и каждый житель ее должен быть готов это сделать. А для этого он должен быть, как минимум, сыт. ЛДПР голосовала против повышения НДС", – завил он.