Более двухсот человек – фермеры, зернотрейдеры и переработчики – стали участниками 12-й зимней Зерновой конференции, которая проходит в Белокурихе с 27 февраля по 1 марта. Организаторы отмечают, что интерес к мероприятию растет: в 2019 году места в конференц-зале санатория "Сибирь" закончились за несколько недель до начала форума.

В Белокуриху прибыли представители более 100 предприятий из городов и районов Алтайского края, Краснодарского края, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Ростовской, Курганской областей, Красноярского, Хабаровского краев, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Астаны и т.д. Участники форума смогут не просто послушать выступления экспертов мирового уровня, но и пообщаться с ними лично во время перерывов между сессиями. Информацией со слушателями поделятся такие известные личности, как Евгений Гавриленков, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"; Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка; Владимир Петриченко, гендиректор компании "ПроЗерно"; Алексей Маслов, руководитель Школы востоковедения Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и другие.

Накануне эксперты встретились с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Глава региона отметил, что алтайская Зерновая конференция имеет огромный авторитет, а участие в ней "предоставляет возможность заглянуть в будущее аграрной отрасли". Губернатор напомнил, что он возглавляет рабочую группу Госсовета России по направлению "Сельское хозяйство", и пригласил экспертов поучаствовать в работе консультативного органа правительства.

Эксперты рассказали, какие ключевые вопросы планируют обсудить на конференции в Белокурихе. Они отметили, что текущий год для рынка зерна будет переломным. В стране установились рекордно высокие цены на зерно, комбикорма и муку, а цены на масличные культуры (подсолнечник, сою, рапс, масличный лен и др.) не падают, несмотря на рост предложения на рынке. Участники конференции услышат экспертные мнения о том, насколько стабильна текущая ситуация, и как процессы, происходящие на мировом рынке, отразятся на отечественной отрасли.