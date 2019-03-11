Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отреагировала на ЧП с обнаружением ребенка в квартире, полной мусора в Москве.

"Уполномоченный по правам ребенка выясняет обстоятельства случившегося, малышка находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь", — появилась запись на странице Института Уполномоченных по правам ребенка в социальной сети Facebook.

Напомним, пятилетнюю девочку со вросшим в шею проводом без присмотра взрослых нашли в заполненной мусором квартире в Москве.

У нее, судя по всему, потерян слух. Кроме того, она была очень сильно истощена и совсем не разговаривала.

Мать "девочки-маугли" задержали по подозрению в покушении на убийство. Ей предстоит объяснить следователям, почему ребенок остался в угрожающих жизни условиях.

Кадры из жуткого жилья на Ленинградском шоссе, записанные правоохранителями, слабонервным лучше не смотреть – они просто шокируют, если задуматься, что дошкольница жила здесь до пяти лет.