Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон озвучила позицию руководства страны по действиям в связи с выходом из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС.

В своем выступлении она рассказала, что американское Министерство обороны занимается изучением создания и развертывания РСМД.

По ее словам, теперь, когда договор не мешает, Минобороны готово к новым научным исследованиям и разработкам.

"Пентагон обдумывает свои последующие шаги", — уточнила Томпсон.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию рассуждал о действиях в случае размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности.

В частности, он допустил возможность применения ракет не только по целям, от которых исходит угроза, но и по территориям, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих России ракетных комплексов.