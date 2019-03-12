Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter оставил запись о заявлении главного антимонопольщика страны Игоря Артемьева, который рассказал журналистам, что граждане по большинству коммунальных позиций давно переплачивают вдвое.

Пушков заявил, что совсем не удивлен этим фактом, ведь он знает, как работают управляющие организации.

"В Перми владельцу двушки выставили счёт на 2.2 млн рублей, подсчитав, что на 40 квадратных метрах проживает 4050 человек", — привел пример сенатор.

По его словам, он ни разу еще не слышал, чтобы УК ошибались не в свою пользу.