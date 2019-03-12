Девочка с вросшим в шею проводом, найденная в марте 2019 года в московской захламленной мусором квартире, сейчас проходит реабилитацию в Детской клинической больнице имени Башляевой, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Врачи отмечают, что самочувствие ребенка улучшается. Вросшую в кожу резинку ей удалили.

С ней постоянно находятся люди, и девочка уже откликается на имя и охотно идет на контакт.

"Она всё понимает, — пояснил главврач Исмаил Османов. — Но, видимо, в результате стресса острого или хронического она временно перестала говорить".

Однако, внимание персонала дает свои плоды, и маленькая москвичка уже произносит отдельные слова.

Примечательно, что врачи не нашли у ребенка признаков того, что ее плохо кормили. Девочка вполне упитанная для своего возраста, считают врачи.

А вот к гигиене ее наверняка никто не приучал – малышка явно боится принимать душ.

По словам главного врача, сейчас ребенок в удовлетворительном состоянии. Никаких серьезных изменений внутренних органов у нее не обнаружено.

Главное, в чем она нуждается – это психологическая реабилитация. В дальнейшем для этого ее хотят разместить в санатории.