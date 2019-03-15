Несколько домов в Центральном районе Барнаула подтопило талыми водами, сообщают "Вести Алтай".

Жители улицы Правый Берег Пруда прислали в редакцию видео о том, как они безуспешно ведут борьбу со стихией.

Вода поднялась выше уровня пола в жилье, испортив личные вещи, мебель и бытовую технику.

Желая хоть как-то облегчить себе жизнь, жильцы постелили на полу доски, чтобы по ним можно было ходить, не находясь по щиколотку в воде.

Жильцы пытаются откачивать воду помпами, но пока безуспешно.

Напомним, ранее врио главы МЧС заверил, что в этом году серьезных последствий паводка в Алтайском крае удастся избежать.