Появились новые подробности и состоянии пятилетнего ребенка, оставшегося одного в квартире, превращенной буквально в свалку мусора.

О новых событиях в жизни девочки, теперь уже счастливых, рассказала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, маленькая пациентка себя хорошо чувствует, с радостью принимает гостей и имеет хороший аппетит.

"После нашего отъезда Люба шепотом стала произносить слова: "огурец", "сок" и еще несколько слов! Уф, вот это да!", — поделилась радостью чиновник на своей странице в социальной сети Facebook.

Еще одна важная новость – это появление родственницы дошкольницы. Как выяснилось, у маленькой москвички есть тетя, которая желает взять ее к себе в семью

Правда пока этот вопрос решать еще рано, так как биологическую мать девочки еще не лишили родительских прав. Соответствующее ходатайство вскоре рассмотрит суд.

"Решение о дальнейшей судьбе девочки будет приниматься органами опеки и попечительства после принятия процессуальных решений правоохранительными органами", — подчеркнула Кузнецова.

Напомним, ранее мать ребенка поведала на суде свою версию случившегося. В частности, она рассказала про пропавшего мужа и "происках врагов".