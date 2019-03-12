В Савеловском суде Москвы началось слушание по делу 47-летней женщины, которая оставила одного ребенка в квартире, превращенной буквально в свалку мусора, сообщает телеканал "360".

Мать девочки-маугли уверяет присутствующих, что любит дочь и скучает по ней. А версия обвинения, по ее словам, это все провокация и происки врагов.

Жительница Москвы уверяет, что ребенок родился в полной любящей семье, но потом мужа арестовали, и она осталась одна без средств к существованию.

"Муж, естественно, хотел эту дочь, вот она родилась. Через четыре месяца после рождения дочери мужа посадили, — сказала горожанка. — Сейчас я не знаю, где находится мой муж".

При этом москвичка клянется, что не оставляла девочку без еды и питья.

"Я зарабатываю, я оплачиваю, я содержу, я кормлю, пою, — заявила подсудимая. — Она содержится в хороших условиях".

Кстати, относительно питания ее версия не расходится со словами врачей – медики заявили, что ребенок достаточно упитанный и не имеет признаков длительного голодания.

А вот об условиях проживания и уходе за дочкой красноречивее всего говорит съемка следователей с ее квартиры и вросшая в шею пятилетнего ребенка проволока.