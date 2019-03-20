Парламент Казахстана в невероятно короткие сроки принял в двух чтениях закон о переименовании столицы Казахстана, сообщает РИА Новости.
В честь первого президента Назарбаева решено переименовать Астану в Нурсултан. Депутаты называют это справедливым историческим решением.
Для окончательной смены названия города теперь нужна только одна подпись – президента Касым-Жомарта Токаева, который и выступил инициатором этого преобразования.
Комментарии
Совсем плохо дело. Одни лижут задницу, а другой считает что так оно и надо.
Бедный город не успевает менять названия: до 1961 года - Акмолинск, в 1961 до 1992 года - Целиноград, до 1997 года Акмолинск, до 2019 года - Астана, теперь - Нурсултанат, умрет Назарбаев и снова переименуют?