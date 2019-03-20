Вступивший в должность президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой переименовать Астану в Нурсултан, сообщает gazeta.ru.

Он считает, что столица государства должна носить имя "Лидера нации", руководившего им с момента отделения от Советского Союза почти два десятилетия.

По его мнению, Назарбаева также следует наградить всеми высшими государственными наградами и предоставить ему статус "почетного сенатора".

Напомним, Назарбаев ушел с должности президента, но в то же время оставил за собой несколько ключевых постов. При этом он очень позитивно отозвался о перспективах государства при своем преемнике.