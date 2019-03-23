По информации краевого ЦГМС, на выходных в Алтайском крае ожидается достаточно теплая, но пасмурная погода.

В воскресенье, 24 марта, температура воздуха будет держаться на уровне от +2°C до +7°C (в предгорьях – до +12°C).

В северо-западных районах ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом и гололедица. Также прогнозируется порывистый ветер – воздушный поток местами может достигать 12 м/с.

В темное время суток похолодает – от -4°C до -9°C (в предгорных районах до -14°C).

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +4°C до +6°C. Без осадков, гололед на дороге.

Синоптики прогнозируют, что с наступлением темноты станет прохладно – от -5°C до -7°C. Ветер ожидается слабый. Его скорость составит от 2 до 7 м/с.

Стоит отметить, что сегодня, 23 марта, в Алтайском крае также относительно тепло. Так, верхняя планка дневной температуры в предгорьях может достигать +13°C.