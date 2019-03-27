Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала основание прибытия в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными, сообщает РИА "Новости".

По ее словам, прибытие специалистов из России санкционировано легитимными властями страны и регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве, подписанном между странами еще в 2001 году.

Таким образом она опровергла заявление Организации американских государств, обвинившей РФ в "военном вторжении в Венесуэлу".

Ранее в СМИ появилась информация о прибытии в аэропорт Майкетия двух единиц авиатехники, на борту которых находились 99 военнослужащих российской армии и 35 тонн груза.