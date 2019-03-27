Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова объяснила реакцию врачей на объявление среднего размера заработной платы, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
По ее словам, смех и аплодисменты, которыми встретили медики ее отчет об оплате труда перед членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой, входили в сценарий.
"Это их право – выражать свои эмоции, – заявила Фатыхова. – Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель".
Она уточнила, что это естественно, когда у кого-то из сотрудников заработная плата меньше или больше среднестатистической.
При этом руководитель медучреждения отказалась назвать минимальную и максимальную зарплату сотрудников, сославшись на закон о персональных данных.
Также женщина не стала раскрывать свою зарплату, уточнив, что это коммерческая тайна.
Комментарии
дак у нас вся вертикаль утверждает, что у нас всё отлично. Что набросились то на копию?
Все в России спланировано на ухудшение при такой системе власти "Америка виновата" - граждани РФ реагирует на это смехом и аплодисментами...
"Это их право – выражать свои эмоции, – заявила Фатыхова. – Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель". - Хорошее оправдывание
руководитель медучреждения отказалась назвать минимальную и максимальную зарплату сотрудников, сославшись на закон о персональных данных
У нее 290-300, у остальных по 12-14. Получается средняя 27-29
Ну одно по ТВ среднюю зарплату людям сообщать, а другое - прямо при них!)))