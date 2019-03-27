Власти Алтайского края договорились с налоговиками о погашении задолженности АО "ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", сообщает пресс-центр региона.

Руководитель управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых рассказал об этом на аппаратном совещании в краевом правительстве 25 марта.

Он отметил, что налоговая задолженность 5,2 млн рублей началась формироваться у московского оператора еще до того, как акции и имущество акционерного общества стали передавать на баланс Алтайского края.

Евгений Дешевых на рабочей встрече с начальником регионального УФНС Юрием Куриленко обсудил варианты погашения долгов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что налоговики Алтайского края обратились в суд с иском о признании АО "ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" банкротом из-за долгов по налогам.

К настоящему моменту строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры особой экономической зоны завершено. Резидентам предоставлена возможность подключения к сетям электроснабжения, а уже на следующей неделе запланирован пуск газа.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" создана в Алтайском крае постановлением правительства страны в феврале 2007 года. Зона размещена на территории площадью 33,6 тысячи квадратных метров на берегу реки Катунь в Алтайском районе.

Проект рассчитан на реализацию до 2055 года с общим объемом инвестиций 30 миллиардов рублей. Инвесторы могут получить землю под застройку без торгов по сниженным арендным ставкам с возможностью выкупа, на участках проложены коммуникации, а резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы.