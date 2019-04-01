На Украине продолжается обработка бюллетеней выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта 2019 года, сообщает strana.ua. Обработано более 57%.

В сравнении с результатами по подсчетам пятой части голосов шоумен Владимир Зеленский еще больше нарастил преимущество. У него теперь 30,28% голосов.

Действующий президент Петр Порошенко имеет в активе 16,49%, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 13,08%, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – 11,54%.

Таким образом, пока что на второй тур с лидером Зеленским претендует Порошенко. Читайте также составленную редакцией amic.ru справку о фаворите президентских выборов на Украине.