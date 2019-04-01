Продолжается подсчет голосов на выборах президента Украины 2019 года, следует из интерактивной карты выборов strana.ua. Явка составила 63,49%.

По результатам обработки почти 21% бюллетеней ожидаемо лидирует шоумен Владимир Зеленский. Как и прогнозировали социологи, за него проголосовали 29,97% избирателей.

Его ближайшим преследователем, согласно сведениям ЦИК Украины, стал действующий президент Петр Порошенко. Ему свои голоса отдали 16,83% посетивших избирательные участки граждан.

На третьем месте – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. На ее счету 13,33% голосов.

Также более 10% набрал лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. Его поддержали 11,32% избирателей.

Остальные кандидаты не набрали и 8% голосов. Примечательно, что такие итоги не совсем соответствует данным экзитполов.