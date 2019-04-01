Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в голосовании первого тура, рассказал, какой он представляет себе первую встречу с Владимиром Путиным, сообщают "Вести-Украина".
"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну наконец-то вы вернули наши территории", – представил Зеленский.
В таком случае он также намерен поднять вопрос о компенсациях за то, что Москва "отобрала Крым и Донбасс" и "поддерживала участников эскалации".
Стоит отметить, что по результатам подсчета более половины голосов, Зеленского поддержали почти треть избирателей.
Комментарии
Крым наш! - по-другому государство РФ запрещает думать населению РФ. За инакомыслие сейчас присесть можно
А ведь путин сам себя переиграл, забрал Крым с пророссийским населением и !!! внимание!!! путин потерял влияние над Украиной и выборами ... в итоге как шахматах - опять натянули российскую лаврово-захаровскую дипломатию, как и в случае со Скрипалями.
В Украине есть выборы, а в путляндии чуровщина