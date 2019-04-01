Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в голосовании первого тура, рассказал, какой он представляет себе первую встречу с Владимиром Путиным, сообщают "Вести-Украина".

"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну наконец-то вы вернули наши территории", – представил Зеленский.

В таком случае он также намерен поднять вопрос о компенсациях за то, что Москва "отобрала Крым и Донбасс" и "поддерживала участников эскалации".

Стоит отметить, что по результатам подсчета более половины голосов, Зеленского поддержали почти треть избирателей.