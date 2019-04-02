Большинству барнаульцев хотелось бы видеть в городе больше обустроенных парков, детских кружков и творческих мастерских. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который с 26 октября 2018 года по 26 февраля 2019 года проводили специалисты Центра прикладной урбанистики.

Респондентам (550 человек, преобладающий возраст 18-45 лет) задали вопрос "Какие культурные и досуговые учреждения нужны в районе вашего проживания?" и предложили выбрать несколько вариантов ответа из предложенного списка.

В результате вариант "Обустроенные скверы, парки, рекреационные зоны" выбрали 402 раза, вариант "Детские развивающие центры, кружки, секции" – 236 раз, "Творческие мастерские" – 219 раз, "Подростковый клуб, секция" – 210 раз.

Также горожане говорили, что им не хватает театра (160 ответов), соседского центра (нового элемента жилой инфраструктуры, выполняющего культурно-досуговые, социальные и бытовые задачи – 156 ответов), галереи или выставочного зала (136 ответов), лофта, коворкинга, Wi-Fi (113 ответов), кинозала и концертной площадки (по 102 ответа) и библиотеки (96 ответов).

Также социологи спросили горожан, каких учреждений коммерческой сферы им не хватает в шаговой доступности. Большинство ответили, что хотели бы видеть поблизости кофейни, семейные кафе (249 ответов), антикафе (158 ответов), офисы банков/банкоматы (114 ответов), частные школы, детские сады (87 ответов), коворкинг/офисы вскладчину (80 ответов), ветеринарную клинику, зоомагазин (73 ответа), бытовые услуги, ремонт одежды, обуви, техники (71 ответ), аптеки (68 ответов), частные медицинские центры (56 ответов), магазины, торговые центры (51 ответ), салоны красоты, парикмахерские (25 ответов).

Отметим, что в рамках этого социологического исследования специалисты Центра прикладной урбанистики выясняли, насколько комфортно горожанам жить и работать в городе.