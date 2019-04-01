Второй тур уже стал реальностью президентских выборов на Украине, что подтверждают результаты голосования населения, опубликованные strana.ua.

По итогам подсчета 83,28% бюллетеней лидер остался прежним – Владимир Зеленский (30,37% голосов).

Судя по всему, его конкурентом в следующей стадии голосования станет Петр Порошенко. На его счету 16,02% голосов.

Видится маловероятным, что оставшаяся до сих пор необработанной часть бюллетеней переменит ситуацию в пользу Юлии Тимошенко, которую, на данный момент, поддержали 13,27% избирателей.

Еще дальше до прохода во второй тур Юрию Бойко, который заручился поддержкой 11,54% населения.

Таким образом, видится очевидным, что в следующем этапе выборов народу Украины предстоит сделать выбор между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

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