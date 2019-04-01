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Кто такой Владимир Зеленский, который вскоре может стать президентом Украины

, ИА "Амител"
Предлагаем поближе познакомиться с возможно будущим президентом Украины

Владимир Зеленский / фото: mediananny.com

Владимир Зеленский / фото: mediananny.com


Выборы президента Украины прошли 31 марта 2019 года. Сегодня, 1 апреля, ЦИК подсчитывает голоса. В лидеры выбились два кандидата: действующий глава государства Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский. При этом Зеленский значительно опережает Порошенко: согласно информации ЦИК, на момент подсчета 60% голосов у шоумена уже 30,20% голосов избирателей. У действующего главы государства пока всего 16,64%. Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук уже объявила о проведении второго тура президентских выборов, так как никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов. Amic собрал подборку интересных фактов из биографии Владимира Зеленского и предлагает поближе познакомиться с возможно будущим президентом Украины.

1
Родился и учился

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог. Мать – Римма Владимировна Зеленская – домохозяйка. А отец – Александр Семенович Зеленский – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики, преподаватель Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета.

Когда Владимиру было 6 лет, его отца отправили в командировку в Монголию, в город Эрдэнэт. Именно в этом городе Владимир Зеленский окончил начальную школу. Затем продолжил обучение в Кривом Роге в гимназии № 95 с углубленным изучением английского языка.

В 1995 году он закончил школу. Зеленский собирался поступить в МГИМО, так как мечтал о карьере дипломата. Но вместо этого поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, где получил юридическое образование. Впрочем, по специальности он не работал.

2
КВН и "Квартал 95"

Еще в детстве Владимир Зеленский активно участвовал в самодеятельности, был гитаристом в школьном ансамбле, участвовал в школьном КВН. В старших классах занимался в театре "Беспризорник". Потом Зеленского и других участников пригласили в команду КВН "Запорожье – Кривой Рог – Транзит" для постановки танцевальных номеров.

В 1997 году Зеленский вместе с друзьями создали команду "95-й квартал". Уже через два года команду пригласили в высшую Лигу КВН. Сотрудничество с компанией Александра Маслякова длилось до 2003 года. Затем у криворожцев произошел конфликт с АМиК и они отказались от участия в московском проекте.

В 2005 году Зеленский придумал программу "Вечерний квартал". Шоу выходило на украинском телеканале "Интер", по популярности обгоняло КВН и Comedy Club.

Уже вскоре команда "95-й квартал" стала студией "Квартал 95", которая под руководством Зеленского выпустила ряд популярных проектов, в числе которых "Вечерний квартал", "Бойцовский клуб", "Украина, вставай", а также мюзиклы "За двумя зайцами", "Три мушкетера" и пр.

Параллельно Зеленский снимался в различных телешоу, порой в качестве ведущего, порой – участника. Среди них – "Танцы со звездами", "Фактор-А", "Рассмеши комика" и пр. 

3
Политические взгляды

Зеленский поддерживал Евромайдан в 2013 году и выступал перед его участниками, также он неоднократно выступал с концертами перед украинскими военнослужащими, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе. По сообщениям СМИ студия Зеленского пожертвовала на нужды украинской армии один миллион гривен.

В то же время Зеленский выступал против запрета на въезд на Украину российских деятелей культуры. А в декабре 2018 года призывал пересмотреть языковую политику на Украине. По его словам, население должно говорить на том языке, на котором оно хочет. "Мы не должны выжигать тех, кто говорит на других языках", – заявил Зеленский в одном из интервью.

4
Семья
Владимир Зеленский женат. Его супруга – Елена Кияшко, с которой он знаком со школы, – учились в параллельном классе. Супруги воспитывают двоих детей: дочь Александру (2004 г.р.) и сына Кирилла (2013 г.р.)
5
Что будет, если Зеленский победит Порошенко?
Многие политологи считают Зеленского несамостоятельным игроком, а проектом олигарха Игоря Коломойского. А потому не стоит ждать улучшения ситуации в вопросе взаимодействия Украины и России, если Зеленский станет президентом. Также не стоит ожидать прекращения войны на Донбассе.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.04.2019 17:26
Иммануил

Ну а что? Когда на Алтае народу обрыдли все, так выбрали же шута Евдокимова. Который также был не "самостоятельный" персонаж. Ну и тут та же песня.

0  0
1.04.2019 17:38
гiсть

уверен, Алтай как никто оценивал положительные перспективы Зеленского

0  0
1.04.2019 18:02
- гость -

Какие у него могут быть перспективы когда он политикой не занимался совсем?
Жаль,героиня Украины Надежда Савченко в тамошней тюрьме сидит,у той хоть совесть есть.

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