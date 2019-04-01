КВН и "Квартал 95"

Еще в детстве Владимир Зеленский активно участвовал в самодеятельности, был гитаристом в школьном ансамбле, участвовал в школьном КВН. В старших классах занимался в театре "Беспризорник". Потом Зеленского и других участников пригласили в команду КВН "Запорожье – Кривой Рог – Транзит" для постановки танцевальных номеров.

В 1997 году Зеленский вместе с друзьями создали команду "95-й квартал". Уже через два года команду пригласили в высшую Лигу КВН. Сотрудничество с компанией Александра Маслякова длилось до 2003 года. Затем у криворожцев произошел конфликт с АМиК и они отказались от участия в московском проекте.

В 2005 году Зеленский придумал программу "Вечерний квартал". Шоу выходило на украинском телеканале "Интер", по популярности обгоняло КВН и Comedy Club.

Уже вскоре команда "95-й квартал" стала студией "Квартал 95", которая под руководством Зеленского выпустила ряд популярных проектов, в числе которых "Вечерний квартал", "Бойцовский клуб", "Украина, вставай", а также мюзиклы "За двумя зайцами", "Три мушкетера" и пр.

Параллельно Зеленский снимался в различных телешоу, порой в качестве ведущего, порой – участника. Среди них – "Танцы со звездами", "Фактор-А", "Рассмеши комика" и пр.