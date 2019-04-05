Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал журналистам о подписании нового соглашения с нефтяниками по ценам на топливо, сообщает РИА Новости.

Ранее была достигнута договоренность с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизтопливо еще на три месяца – до конца июня.

Теперь же стороны урегулировали нюансы реализации этого соглашения. В частности, до 31 марта договор о "заморозке" включал в себя пункт, что поставки топлива на внутренний рынок будут на 3% больше, чем годом ранее.

Рынок немного "залили" и это привело к тому, что биржевая цена на бензин на 14% ниже, чем в рознице. В связи с этим обязательства поставок компаний на второй квартал по ходу уже подкорректировали.